Twitter'a erişim sorunu! Twitter çöktü mü?

İnternet sitelerinde yaşanan erişim sorunlarını mercek altına alan Downdetector’ün verilerine göre, milyonlarca kullanıcı sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim sorunu yaşıyor.

Sosyal ağa girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yüklenemiyor” uyarısı ile karşılaşıyor.

Twitter'a erişim sıkıntısı Türkiye saati ile 00:15'te başladı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, teknik bazı sorunların olduğunu ifade edilirken “Yakında düzeltip her şeyi normale döndüreceğiz” denildi.

