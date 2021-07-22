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Twitter’a Google hesabınızdan giriş yapabileceksiniz

22.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android için Twitter Beta sürümü artık Google’ın oturum açma özelliğini kullanarak Twitter hesabınıza giriş yapmanıza olanak tanıyacak.

Twitter’a Google hesabınızdan giriş yapabileceksiniz

Sosyal medya platformu, iOS üzerinden Apple hesabınızla oturum açmanıza izin veriyordu. Google versiyonunun gelmesi oldukça gecikti, ancak nihayet kullanıcılar bu özelliğe kavuştu. Temel olarak, bu, adınız ve e-posta adresiniz gibi temel bilgileri doldurma gereğini ortadan kaldırarak mevcut bilgilerinizle oturum açmanıza veya bir hesap oluşturmanıza olanak tanıyacak ve şifre gereksinimini ortadan kaldıracak.

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Halihazırda bir Twitter hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmak için Google oturum açma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Google Play Store üzerinden Twitter Beta’ya kaydolanlar için bir Google hesabıyla oturum açma seçeneği şu anda Twitter sürüm 9.3.0-beta.04’te yayında.

TWITTER UYGULAMASINI GELİŞTİRİYOR

Sosyal medya devi şu sıralar platformunda farklı özellikler deniyor ve uygulamasını geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulama Clubhouse benzeri ses odalarından meydana gelen Spaces özelliğini sunmuştu. Uygulama geçtiğimiz günlerde Fleets özelliğini de kaldırdı. Tiktok’un sosyal medya platformlarında yaşadığı yükseliş tüm platformlar arasında rekabeti oldukça artırdı diyebiliriz.

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sosyal medya Google
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