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Twitter’a neden girilmiyor? Twitter çöktü mü?

17.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın yaygın paylaşım platformlarından Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı. Twitter'a girmek isteyen kullanıcı, erişim problemi yaşadı. Sosyal medyada, ‘Twitter çöktü mü?’ etiketi gündem oldu.

Twitter’a neden girilmiyor? Twitter çöktü mü?

Twitter'a giriş yapan kullanıcılar güncellememe problemi ile karşılaştı. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da gece saatlerinden itibaren erişim sorununu yaşandı. Küresel olarak problem olabileceği düşünülen erişim sorunu ile ilgili yurt dışında da benzer sorunun yaşandığı görüldü.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Yaklaşık 1 saat süren sorun giderildi. Öte yandan Twitter'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok kullanılan beş sosyal paylaşım sitesinden biridir.

Twitter'a önce üye olmak ve profil oluşturmak gerekir. Daha sonra istenilen hesaplar takip edilerek o hesapların paylaşımları takip edilebilir. Yazı, fotoğraf ya da şarkı paylaşmak için 'Tweetle'' butonuna basılmalıdır.

1- Gündemle ilgili en sıcak gelişmelerden Twitter sayesinde haberdar olunabilir.

2- Ünlü gazetecilerin, spikerlerin, futbolcuların ve oyuncuların profilleri takip edilebilir.

3- Yardıma muhtaç kişiler için destek kampanyaları oluşturulabilir.

4- Twitter üyeleri, hayatlarındaki son gelişmeleri takipçileriyle paylaşabilir.


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