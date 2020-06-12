Twitter AKP gençlik örgütlenmesi ile bağlantılı 7 binden fazla hesabı kapattı

Bu hesaplardan 7 binden fazlasının Türkiye’de AKP’nin gençlik faaliyeti ile ilişkili olduğu belirtildi.Sosyal medya platformu Twitter devletle bağlantılı bilgi operasyonu yapan toplam 32 binden fazla hesabı ifşa ederek platformdan çıkardığını açıkladı. Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu yılın başlarında "Türkiye içindeki kullanıcıları hedef alan ve koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcı ağının tespit edildiği" belirtilerek, "bu ağın teknik göstergeleri ve davranışları hakkında yaptığımız analiz neticesinde sahte ve ele geçirilmiş hesapların AKP lehine siyasi söylemlerin yayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için güçlü destek sergilediği görüldü. Bugün 7 bin 340 hesabı arşive ifşa ediyoruz" denildi.

Açıklamada bu hesapların ve bu hesaplardan yayılan içeriklerin kalıcı olarak platformdan çıkarıldığı belirtildi.

Gençlik örgütlenmesi işaret edildi

Twitter teknik işaretlerin kullanıcı ağının AKP'nin gençlik örgütlenmesi ve merkezi bir ağ ile bağlantılı olduğunu işaret ettiğini belirtti.