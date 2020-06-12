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  4. Twitter AKP gençlik örgütlenmesi ile bağlantılı 7 binden fazla hesabı kapattı

Twitter AKP gençlik örgütlenmesi ile bağlantılı 7 binden fazla hesabı kapattı

12.06.2020 08:18 | Son Güncelleme

Twitter devletle bağlantılı bilgi operasyonu yapan toplam 32 binden fazla hesabı platformdan çıkardığını açıkladı.

Twitter AKP gençlik örgütlenmesi ile bağlantılı 7 binden fazla hesabı kapattı

Bu hesaplardan 7 binden fazlasının Türkiye’de AKP’nin gençlik faaliyeti ile ilişkili olduğu belirtildi.Sosyal medya platformu Twitter devletle bağlantılı bilgi operasyonu yapan toplam 32 binden fazla hesabı ifşa ederek platformdan çıkardığını açıkladı. Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu yılın başlarında "Türkiye içindeki kullanıcıları hedef alan ve koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcı ağının tespit edildiği" belirtilerek, "bu ağın teknik göstergeleri ve davranışları hakkında yaptığımız analiz neticesinde sahte ve ele geçirilmiş hesapların AKP lehine siyasi söylemlerin yayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için güçlü destek sergilediği görüldü. Bugün 7 bin 340 hesabı arşive ifşa ediyoruz" denildi.

Açıklamada bu hesapların ve bu hesaplardan yayılan içeriklerin kalıcı olarak platformdan çıkarıldığı belirtildi.

Gençlik örgütlenmesi işaret edildi

Twitter teknik işaretlerin kullanıcı ağının AKP'nin gençlik örgütlenmesi ve merkezi bir ağ ile bağlantılı olduğunu işaret ettiğini belirtti.

Twitter açıklamasında "Sonuç olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti için kritik olan kuruluşlarla bağlantılı farklı hesapları ifşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu ele geçirilen hesapların "devlet bağlantılı aktörler tarafından tekrar tekrar hacklenme ve ele geçirilme girişimlerine maruz kaldığı" belirtildi. Bu geniş ağın kripto para bağlantılı spam gibi ticari aktiviteler için de kullanıldığı belirtildi.

Rusya ve Çin'de de hesaplar kapatıldı

Açıklamada Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Çin'den de "devlet bağlantılı bilgi yayma operasyonlarına" karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi. Hesapların platformun suistimal kurallarını ihlal ettiği için iptal edildiği belirtildi.

Twitter'in platform suistimal kurallarının başında Twitter'ın yapay olarak bilgi yaymak veya bastırmak amacıyla veya kullanıcıların Twitter deneyimlerini suistimal eden veya bozan davranışlarda bulunanların Twitter servislerinin kullanılamayacağı belirtiliyor. Twitter platform suistimal kuralları çoklu hesaplar kullanılarak yapay olarak bilgi yayma ya da engelleme yapılamayacağını da belirtiliyor.

Twitter söz konusu hesapların ifşa edilmesi ile ilgili verilerin Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile paylaşıldığını belirtti.

DW,dpa / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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