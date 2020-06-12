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Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle ile bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını açıkladı

12.06.2020 02:11 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Twitter, bu hesapların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle ile bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Twitter, bu hesapların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Twitter'ın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Rusya'dan da "devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine" karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi.

Twitter'ın açıklamasında, "esas olarak Türkiye içerisindeki kullanıcıları hedef alan, koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcıların oluşturduğu ağın" 2020 yılı başlarında tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz" denildi.

Twitter, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktardı.

Twitter, bu hesapların ve attıkları tweet mesajlarının arşivini de kamuoyuna açtığını bildirdi. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'de hükümetle ilişkili olduğu iddia edilen 7.340 hesabın, 5 GB'lık tweet arşivi ve 821 GB'lık medya arşivi açıklandı.

Twitter'ın açıklamasında, yapılan teknik incelemenin söz konusu ağın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı olduğuna ve çok sayıda ele geçirilmiş hesabı içeren merkezi bir şebekeye işaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bunun sonucunda, bugün ifşa ettiğimiz ağ içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetini eleştiren hesaplar da var. Bu ele geçirilen hesaplar, düzenli olarak yukarıda belirtilen devlet aktörleri tarafından hack'lenme ve ele geçirme çabalarının hedefi olmuştur. Bu geniş ağ aynı zamanda kripto para birimleriyle ilişkili spam gibi ticari aktiviteler için de kullanıldığı görülmüştür" denildi.

https://twitter.com/TwitterSafety/status/1271186240323432452

Çin ve Rusya'dan da hesaplar kapatıldı

Twitter'ın açıklamasında devlet bağlantılı bilgi operasyonu yürüttüğünü söylediği toplam 32 bin 242 hesabın kapatıldığı ve bu hesapların bilgilerinin kamuya açıldığı belirtildi.

Twitter, "Bu operasyonlarla bağlantılı hesapların her biri ve içerikler, platformdan kalıcı olarak çıkartılmıştır" denildi.

En fazla Çin ile ilgili hesapların silindiği vurgulandı. Çin devleti ile bağlantılı olduğu söylenen 23 bin 750 hesap kapatıldı.

Açıklamada bu hesaplardan yayımlanan mesajların yayılması için yaklaşık 150 bin sahte hesabın oluşturulduğu da ifade edildi.

Twitter'ın Rusya devleti ile bağlantılı olduğunu söyleyerek kapattığı hesap sayısı ise 1152.

Açıklamada, bu hesapların "siyasi amaçlarla gerçek olmayan, koordineli eylemler içerisinde olduğu" vurgulandı.

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