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Twitter Alaattin Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi

20.11.2020 18:49 | Son Güncelleme:
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Twitter Alaattin Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi

Organize suç örgütü lideri Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden mesajı Twitter tarafından silindi.

Twitter, daha önce böyle bir uygulamayı ABD Başkanı Trump’ın mesajları için de yapmıştı.Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve geçen nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mesajı, yayınlandığı mecra olan Twitter tarafından silindi.

Çakıcı'nın twittter hesabından 17 Kasım'da, "Devletimiz ve Sayın Devlet Bahçeli hakkında açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Allattin Çakıcıdan açıklamalarıdır" başlığıyla yayınlanan mesaj, CHP Genel Başkanı'na hakaret ve tehditler içeriyordu.

Twitter kullanıcıları, Alaattin Çakıcı'nın bu mesajının yerinde Twitter'in, "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısıyla karşılaşıyor.

Çakıcı'nın söz konusu tehdit mesajı aralarında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe başkanları ve 14 ilçe belediye başkanın katılımıyla protesto edilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de, Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Çelik, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, "Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." ifadesini kullanmıştı.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise daha sonra, söz konusu tehdit mektubuna ilişkin, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir" ifadesini kullanmıştı.

Twitter daha önce de, Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bazı tweetlerini silmiş ve altına uyarı ibaresi koymuştu.

DW,DHA / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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