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Twitter Biden İçin Yeni Resmi Hesap Açtı

15.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Twitter Biden İçin Yeni Resmi Hesap Açtı

Twitter, Beyaz Saray’ın resmi Twitter hesaplarının 20 Ocak’taki yemin töreniyle eş zamanlı olarak Joe Biden yönetimine transfer edileceğini açıkladı

Twitter, Beyaz Saray’ın resmi Twitter hesaplarının 20 Ocak’taki yemin töreniyle eş zamanlı olarak Joe Biden yönetimine transfer edileceğini açıkladı.

3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Biden için “@PresElectBiden” ismiyle yeni hesap açıldı ve bu hesabın 20 Ocak’ta ABD başkanlarının kısaltması olan “@POTUS” (President of the United States) ismiyle resmi başkanlık hesabına dönüştürüleceği belirtildi.

Ancak Biden için açılan yeni hesap sıfır takipçiyle başlatıldı, yani bir önceki resmi başkanlık hesabının takipçileri yeni hesapta sıfırlandı. Başkan Donald Trump ise görevine ilk başladığında bir önceki başkan Barack Obama’nın resmi başkanlık hesabındaki 13 milyon civarındaki takipçiyi devralmıştı.

Biden’ın hesabı, sıfır takipçiyle başlamasına karşın şimdiden 600 bin civarında takipçi sayısına ulaştı.

Biden, yeni açılan “@PresElectBiden” hesabının ilk ve şu anki tek mesajında, “Dostlar - Bu benim Başkan olarak resmi görevimin hesabı olacak. 20 Ocak saat 12.01’de bu hesap ‘@POTUS’ haline gelecek. O zaman kadar ‘@JoeBiden’ hesabını kullanacağım” ifadesini kullandı.

Twitter, “@WhiteHouse”, “@POTUS”, Başkan'ın eşinin resmi hesabı “@FLOTUS” (First Lady of the United States) ve basın sözcüsünün resmi hesabı “@PressSec” gibi Beyaz Saray’a ait kurumsal Twitter hesaplarının 20 Ocak’taki yemin töreniyle birlikte Biden yönetimine transferini yapacağını, şu anki kurumsal hesapları da halka açık olarak arşive alınmak üzere Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne (National Archives and Records Administration) nakledeceğini ve hesapların her birinin isminin de güncelleneceğini bildirdi. Örneğin Trump yönetiminin @POTUS hesabının isminin arşive, 45’inci başkan olduğu için “@POTUS45” olarak alınacağı belirtildi. Obama’nın hesabı da “@POTUS44” olarak arşive alınmıştı.

Kurumsal hesapların devri kapsamında, Başkan Yardımcısı olacak olan Kamala Harris’in eşi için “@SecondGentleman” ismiyle yeni bir resmi hesap oluşturulacağı, “@Transition46” hesabının “@WhiteHouse”, “@PresElectBiden” hesabının “@POTUS”, “@SenKamalaHarris” hesabının “@VP” (Vice President - Başkan Yardımcısı), “FLOTUSBiden” hesabının “@FLOTUS” ve “@PressSecPsaki” hesabının “@PressSec” olacağı kaydedildi.

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