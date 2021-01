Twitter Biden İçin Yeni Resmi Hesap Açtı

3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Biden için “@PresElectBiden” ismiyle yeni hesap açıldı ve bu hesabın 20 Ocak’ta ABD başkanlarının kısaltması olan “@POTUS” (President of the United States) ismiyle resmi başkanlık hesabına dönüştürüleceği belirtildi.

Twitter, “@WhiteHouse”, “@POTUS”, Başkan'ın eşinin resmi hesabı “@FLOTUS” (First Lady of the United States) ve basın sözcüsünün resmi hesabı “@PressSec” gibi Beyaz Saray’a ait kurumsal Twitter hesaplarının 20 Ocak’taki yemin töreniyle birlikte Biden yönetimine transferini yapacağını, şu anki kurumsal hesapları da halka açık olarak arşive alınmak üzere Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne (National Archives and Records Administration) nakledeceğini ve hesapların her birinin isminin de güncelleneceğini bildirdi. Örneğin Trump yönetiminin @POTUS hesabının isminin arşive, 45’inci başkan olduğu için “@POTUS45” olarak alınacağı belirtildi. Obama’nın hesabı da “@POTUS44” olarak arşive alınmıştı.

Kurumsal hesapların devri kapsamında, Başkan Yardımcısı olacak olan Kamala Harris’in eşi için “@SecondGentleman” ismiyle yeni bir resmi hesap oluşturulacağı, “@Transition46” hesabının “@WhiteHouse”, “@PresElectBiden” hesabının “@POTUS”, “@SenKamalaHarris” hesabının “@VP” (Vice President - Başkan Yardımcısı), “FLOTUSBiden” hesabının “@FLOTUS” ve “@PressSecPsaki” hesabının “@PressSec” olacağı kaydedildi.