Twitter Biden İçin Yeni Resmi Hesap Açtı

Twitter, Beyaz Saray’ın resmi Twitter hesaplarının 20 Ocak’taki yemin töreniyle eş zamanlı olarak Joe Biden yönetimine transfer edileceğini açıkladı.

3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Biden için “@PresElectBiden” ismiyle yeni hesap açıldı ve bu hesabın 20 Ocak’ta ABD başkanlarının kısaltması olan “@POTUS” (President of the United States) ismiyle resmi başkanlık hesabına dönüştürüleceği belirtildi.

Ancak Biden için açılan yeni hesap sıfır takipçiyle başlatıldı, yani bir önceki resmi başkanlık hesabının takipçileri yeni hesapta sıfırlandı. Başkan Donald Trump ise görevine ilk başladığında bir önceki başkan Barack Obama’nın resmi başkanlık hesabındaki 13 milyon civarındaki takipçiyi devralmıştı.

Biden’ın hesabı, sıfır takipçiyle başlamasına karşın şimdiden 600 bin civarında takipçi sayısına ulaştı.

Biden, yeni açılan “@PresElectBiden” hesabının ilk ve şu anki tek mesajında, “Dostlar - Bu benim Başkan olarak resmi görevimin hesabı olacak. 20 Ocak saat 12.01’de bu hesap ‘@POTUS’ haline gelecek. O zaman kadar ‘@JoeBiden’ hesabını kullanacağım” ifadesini kullandı.