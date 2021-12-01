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Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldıracak

01.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoların platform kurallarına aykırı hale getirildiğini ve talep olduğu takdirde kaldırılacağını açıkladı.

Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldıracak

Yeni kural, ev adresi gibi özel bilgilerin rıza olmadan paylaşılmasını engelleyen politikanın genişletilmesi sonucu yürürlüğe girdi.

Karşıtları ise kuralın çok geniş kapsamlı olduğunu ve "platformdaki ifade özgürlüğünü boğmak için kullanılabileceğini" söylüyor.

Ancak Twitter, fotoğrafların hangi bağlamda paylaşıldığını da değerlendirileceğini belirtti.

Örneğin karar verilirken ilgili fotoğrafın, haber siteleri gibi kamuya açık yerlerde zaten bulunup bulunmadığı ya da "belirli bir fotoğrafın ve eşlik eden tweet metninin kamusal tartışmaya ek değer yaratıp yaratmadığı, kamu yararı için paylaşılıp paylaşılmadığı ve toplulukla ilgili olup olmadığı" gibi değerlendirilmeler yapılacak.

Twitter, fotoğrafların kaldırılmasından ya da herhangi bir adım atılmasından önce "ilgili bireylerin ya da yetkilendirdiği bir temsilcinin, şahsi fotoğraflarının ya da videolarının paylaşılmasına rıza göstermediği yönünde bir bildirimde bulunması gerektiğini" vurguladı.

"ANİ VE ŞOKE EDİCİ"

Yeni kuralların duyurulduğu Twitter mesajlarına verilen tepki genelde eleştirel oldu.

Şirket ise daha sona paylaştığı mesajlarda amacın "kadınları, aktivistleri, muhalifleri ve azınlıktaki toplumların üyelerinin orantısız bir şekilde etkileyen" videoların ve fotoğrafların bireyleri taciz etmek, yıldırmak ya da kimliklerini ifşa etmek için kullanılmasını önlemek" olduğunu duyurdu.

Nick Turpin, sıklıkla kamusal alandaki insanların rızaları olmadan fotoğrafarını çekiyor

Sokak fotoğrafçısı Nick Turpin, internette tacizi durdurma çabalarını desteklediğini ancak "kamusal alanı" belgeleyenlerin üzerindeki etkisinden kaygı duyduğunu belirtti.

Çalışmaları yaygın bir şekilde basılan ve sergilenen Turpin'in çalışmalarında, sık sık kamusal alanlarda görüntülenen bireyler, rızaları olmadan yer alıyor.

Turpin, BBC'ye yaptığı açıklamada Twitter hesabında paylaştığı çok sayıda fotoğrafın yeni kuralı ihlal edebileceğini belirtti ve "Twitter'ın bu yeni politikası ani ve şoke edici" dedi.

"Twitter kullanıcılarının çoğu kamusal alanda olanların, kamusal kayıtlara geçtiği demokrasilerde yaşıyor" diye konuşan Turpin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli bir prensip ve kamusal alanda çalışan çok sayıda fotoğrafçı ve film yapımcısı bu politika değişikliğinden derhal etkilenecek. Kamusal alandan görsel formda 'bildirimler' yapamayacaksak, benim gibi birçok kişinin patformu terk edip diğer hizmetlere geçtiğini görebiliyorum."

SEÇİLMİŞ YETKİLİLER

Twitter yetkilileri, "Büyük gösteriler, spor etkinlikleri vb. gibi kamusal etkinliklere katılanları gösteren fotoğraflar/videolar genel olarak bu politikayı ihlal etmeyecek" dedi.

Yetkililer ayrıca kuralın "kamuya mal olmuş bireylerin yer aldığı fotoğraf ve görüntüler ile kamu yararına olan ve kamusal tartışmaya ek değer yaratan Twitter metinleri için geçerli olmayacağını" bildirdi.

Twitter, kamuya mal olmuş bireyler arasında da zaten basında hakkında yazılmış olanlar, seçilmiş yetkililer ve siyasi liderler, üst düzey yöneticiler, yayıncılar, muhabirler ve diğer kamu sözcüleri olabileceğini kaydetti.

Kuralın aynı zamanda, çevrim içi ya da çevrim dışı kamusal tartışmaların konusu olan bireylere de uygulanmayacağı belirtildi, yapılan açıklamada "Bireylerin taciz edilmesi, yıldırılması ya da susturmak için korkunun kullanılması halinde, tacizkar davranışlarla mücadele politikamız gereğince içerik kaldırılabilir" denildi.

Çıplak fotoğrafların rıza olmadan Twitter'da paylaşılması daha önceden yasaktı.

Şirket kullanıcıların bireylerin fotoğraflarını "şiddet içeren bir olayın hemen sonrası gibi kriz durumundaki bir kişiye yardım, kamu yararı için haber değeri taşıyan bir olayın bildirilmesi için paylaşabileceğini ve bunun bir kişinin güvenlik risklerine ağır basabileceğini" kabul etti.

"İNTERNETTE SANSÜR"

Ancak Big Brother Watch adlı sivil toplum kuruluşu, bu yeni kuralın yanlış yorumlanabileceğini ve kötüye kullanabileceğini belirtti.

Kuruluşun hukuk görevlisi Mark Johnson, "İyi niyetli bir girişim olsa da, Twitter'ın yeni kuralları kötü kaleme alınmış ve çok geniş kapsamlı" dedi.

Johnson "Kaçınılmaz olarak internette geniş kapsamlı bir sansüre yol açacak. Bu yeni kural kötüye kullanılacak ve platformdaki ifade özgürlüğünü boğmak için kasten kullanılacak" diye konuştu.

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