Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldıracak

Yeni kural, ev adresi gibi özel bilgilerin rıza olmadan paylaşılmasını engelleyen politikanın genişletilmesi sonucu yürürlüğe girdi.

Karşıtları ise kuralın çok geniş kapsamlı olduğunu ve "platformdaki ifade özgürlüğünü boğmak için kullanılabileceğini" söylüyor.

Ancak Twitter, fotoğrafların hangi bağlamda paylaşıldığını da değerlendirileceğini belirtti.

Örneğin karar verilirken ilgili fotoğrafın, haber siteleri gibi kamuya açık yerlerde zaten bulunup bulunmadığı ya da "belirli bir fotoğrafın ve eşlik eden tweet metninin kamusal tartışmaya ek değer yaratıp yaratmadığı, kamu yararı için paylaşılıp paylaşılmadığı ve toplulukla ilgili olup olmadığı" gibi değerlendirilmeler yapılacak.

Twitter, fotoğrafların kaldırılmasından ya da herhangi bir adım atılmasından önce "ilgili bireylerin ya da yetkilendirdiği bir temsilcinin, şahsi fotoğraflarının ya da videolarının paylaşılmasına rıza göstermediği yönünde bir bildirimde bulunması gerektiğini" vurguladı.

Yeni kuralların duyurulduğu Twitter mesajlarına verilen tepki genelde eleştirel oldu.

Şirket ise daha sona paylaştığı mesajlarda amacın "kadınları, aktivistleri, muhalifleri ve azınlıktaki toplumların üyelerinin orantısız bir şekilde etkileyen" videoların ve fotoğrafların bireyleri taciz etmek, yıldırmak ya da kimliklerini ifşa etmek için kullanılmasını önlemek" olduğunu duyurdu.

Sokak fotoğrafçısı Nick Turpin, internette tacizi durdurma çabalarını desteklediğini ancak "kamusal alanı" belgeleyenlerin üzerindeki etkisinden kaygı duyduğunu belirtti.

Çalışmaları yaygın bir şekilde basılan ve sergilenen Turpin'in çalışmalarında, sık sık kamusal alanlarda görüntülenen bireyler, rızaları olmadan yer alıyor.

Turpin, BBC'ye yaptığı açıklamada Twitter hesabında paylaştığı çok sayıda fotoğrafın yeni kuralı ihlal edebileceğini belirtti ve "Twitter'ın bu yeni politikası ani ve şoke edici" dedi.

"Twitter kullanıcılarının çoğu kamusal alanda olanların, kamusal kayıtlara geçtiği demokrasilerde yaşıyor" diye konuşan Turpin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli bir prensip ve kamusal alanda çalışan çok sayıda fotoğrafçı ve film yapımcısı bu politika değişikliğinden derhal etkilenecek. Kamusal alandan görsel formda 'bildirimler' yapamayacaksak, benim gibi birçok kişinin patformu terk edip diğer hizmetlere geçtiğini görebiliyorum."

Twitter yetkilileri, "Büyük gösteriler, spor etkinlikleri vb. gibi kamusal etkinliklere katılanları gösteren fotoğraflar/videolar genel olarak bu politikayı ihlal etmeyecek" dedi.

Yetkililer ayrıca kuralın "kamuya mal olmuş bireylerin yer aldığı fotoğraf ve görüntüler ile kamu yararına olan ve kamusal tartışmaya ek değer yaratan Twitter metinleri için geçerli olmayacağını" bildirdi.

