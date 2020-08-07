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Twitter Bitcoin dolandırıcılığı duruşmasında cinsel içerikli video skandalı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Twitter hack saldırısını gerçekleştirmek ile suçlanan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark'ın duruşmasında skandal bir olay yaşandı. Video konferans yöntemiyle yapılan duruşmada pornografik görüntüler yayınlandı. Skandal sonrası hakim duruşmaya ara verdi.

Twitter Bitcoin dolandırıcılığı duruşmasında cinsel içerikli video skandalı!

Twitter hack saldırısında yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. 130 ünlü ismin Twitter hesabının ele geçirildiği saldırıda son olarak üç isim tutuklandı. Bunlardan biri, 17 yaşındaki Graham Ivan Clark'tı. Konuya yakın bazı kaynaklara göre Clark, saldırının arkasındaki isimdi. Graham Ivan Clark, hakkındaki suçlamalar sonrası hakim karşısına çıktı. Ancak duruşmada başka bir skandala imza atıldı.

TWİTTER DURUŞMASINDA PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

Graham Ivan Clark'ın duruşması Zoom programı üzerinden yapıldı. Bloomberg'in haberine göre, Clark'ın avukatı 725 bin dolarlık kefalet ücretinin ne kadar pahalı olduğunu söylerken, cinsel içerikli görüntüler ekranlara yansıdı. Duruşmanın sık sık bu görüntüler ile kesilmesi sonrası Hakim, duruşmaya ara verdi.

Twitter saldırısı

HAKİM KEFALET İÇİN ŞART KOŞTU

Cinsel içerikli görüntüler nedeniyle iptal edilen duruşmada, Savcının mahkeme başkanına tavsiyesi ile Clark'ın daha düşük kefalet ücreti kabul edilmedi. Fakat duruşmanın hakimi, 17 yaşındaki gencin para kaynağını açıklaması ve paranın tamamen legal olduğunu kanıtlaması koşuluyla kefaleti kaldıracağını açıkladı.

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