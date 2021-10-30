Twitter, Blue abonelik hizmeti için Labs’ı kullanıma sundu

Özellik kullanıcılar, videolarını bir PC’den yükledikleri sürece bu seçeneği sunacak. Diğer deneysel özellik, belirli DM konuşmalarını kaydırarak en sevdikleri sohbetleri gelen kutularının en üstüne sabitlemelerine izin verecek.

Denemeler çeşitli dahili Twitter ekiplerinden deneysel özellikleri kabul ederek, kullanıcılardan erken veri alınmasına olanak tanıyacak. Diğer tüm test özellikleri gibi, Twitter bunları kullanıma sunmaya karar verirse, deneyle özellikler genel yayına hazır olduklarında büyük ölçüde farklı olabilir. Sosyal medya uygulamaları birbirinden farklı özellikler sunarak birbirleriyle rakip halindeler desek yanlış olmaz.

Her platform farklı özellikleri paralı kullanıcılarına sunarak daha fazla gelir elde etmenin peşinde. Bu kapsamda Twitter da paralı abonelerine bazı ayrıcalıklar tanıyacak. Özelliklerden diğer abonelerin yararlanıp yararlanamayacağı henüz belli değil. Ancak tüm testler problemsiz bir şekilde devam ederse şirket özelliği tüm kullanıcılarına da sunabilir. Henüz bunun olacağını varsaymak için erken olsa da şirket bazı çalışmalarına şimdiden başlamış görünüyor. Önümüzdeki günlerde söz konusu özelliklerin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı belli olacaktır.

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