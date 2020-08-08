Twitter bug krizi ile çalkalandı

Ancak sosyal medya servisi şimdiye kadar, herhangi bir kullanıcının mesajlarına erişildiğine dair delil bulamadıklarını da açıkladı.

Twitter’a göre, kullanıcıların %96’sı Android işletim sistemi üzerinden sosyal medya servisini kullanıyor. Dolayısıyla Android uygulaması üzerinde yaşanan güvenlik problemi, çok önemli bir mesele.

Açığı kapattığını da vurgulayan Android kullanıcıların artık güvende olduğunu da hatırlattı. Twitter, açıktan etkilenen kullancılara uygulama içinden uyarı göndererek, uygulamayı son versiyona güncellemelerini de hatırlattı.

Twitter’da son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ise servisin güvenilirliğini sorgulamaya açtı. Kısa süre önce ise eski ABD Başkanı, Bill Gates ve Elon Musk dahil, çok sayıda ünlü ve zengin insanın Twitter hesapları hack’lenmişti. Bu saldırıyı gerçekleştiren hacker grubunun liderinin ise 17 yaşında ABD’li bir hacker olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu hacker şu anda tutuklu ve mahkemeye çıkacağı günü bekliyor. Ancak Twitter’daki güvenlik açıkları ardı ardına gelmeye devam ediyor.