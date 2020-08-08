HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter bug krizi ile çalkalandı

Twitter bug krizi ile çalkalandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Android 8 ve 9 versiyonunu kullanan telefonlarda yaşanan güvenlik açığını kabul eden Twitter bug nedeniyle hacker’ların özel yazılımlar üzerinden, kullanıcıların DM’lerine ulaşmış olabileceğini de hatırlattı.

Twitter bug krizi ile çalkalandı

Ancak sosyal medya servisi şimdiye kadar, herhangi bir kullanıcının mesajlarına erişildiğine dair delil bulamadıklarını da açıkladı.

Twitter’a göre, kullanıcıların %96’sı Android işletim sistemi üzerinden sosyal medya servisini kullanıyor. Dolayısıyla Android uygulaması üzerinde yaşanan güvenlik problemi, çok önemli bir mesele.

Açığı kapattığını da vurgulayan Android kullanıcıların artık güvende olduğunu da hatırlattı. Twitter, açıktan etkilenen kullancılara uygulama içinden uyarı göndererek, uygulamayı son versiyona güncellemelerini de hatırlattı.

Twitter’da son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ise servisin güvenilirliğini sorgulamaya açtı. Kısa süre önce ise eski ABD Başkanı, Bill Gates ve Elon Musk dahil, çok sayıda ünlü ve zengin insanın Twitter hesapları hack’lenmişti. Bu saldırıyı gerçekleştiren hacker grubunun liderinin ise 17 yaşında ABD’li bir hacker olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu hacker şu anda tutuklu ve mahkemeye çıkacağı günü bekliyor. Ancak Twitter’daki güvenlik açıkları ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Peki siz Android sistemi üzerinde Twitter kulanıyor musunuz? Uygulamadan bu konuda bir uyarı aldınız mı? Uygulamanızı güncellediniz mi? Özel mesajlarınızın okunduğuna dair şüpheli olaylar yaşadınız mı?

Galaxy Tab S7 ve S7 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Microsoft Teams'den önemli yeni özellikMicrosoft Teams'den önemli yeni özellik
VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 10 Pro Plus 2 parçalı bataryayla geliyor

Xiaomi Mi 10 Pro Plus 2 parçalı bataryayla geliyor

LG Q92 performans testinde ortaya çıktı

LG Q92 performans testinde ortaya çıktı

Snapchat kullanıcı yüzünü alarak animasyonlu sticker’a çevirecek

Snapchat kullanıcı yüzünü alarak animasyonlu sticker’a çevirecek

Bu YouTuberın işi sadece durmak

Bu YouTuberın işi sadece durmak

Microsoft Teams farklı özellikler deniyor

Microsoft Teams farklı özellikler deniyor

Gücü ve tasarımı ile kendisinden söz ettiriyor

Gücü ve tasarımı ile kendisinden söz ettiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.