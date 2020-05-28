Twitter CEO'su Jack Dorsey Donald Trump'a meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformları ile, özellikle Twitter ile şu sıralar arası hiç iyi değil. Zira, Donald Trump posta yoluyla oy kullanmanın hileye yol açacağı yönünde attığı iki tweet'ine, Twitter tarafından eklenen “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” ibaresine oldukça sinirlendi. Çünkü Twitter bu ibareyi yalan ve yanıltıcı içeriklere ekliyordu ve böylece Twitter, Donald Trump'ın tweet'lerini de yalan ve yanıltıcı bulduğunu kabul etti.

TWİTTER CEO'SU JACK DORSEY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu olay sonrası yine Twitter'dan hayli sert açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, sosyal medya platformlarını güçlü bir şekilde düzenleyeceklerini ya da kapatacaklarını söyledi. Bu durum karşısında oldukça şaşkına uğrayan sosyal medya kullanıcıları, bugün Donald Trump'ın sosyal medya hakkında bir kararname imzalayacağı haberi ile daha da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şimdi gözler Donald Trump'ın imzalayacağı kararnameye çevrilse de, bu sırada başka bir isim daha açıklamalarıyla gündeme geldi. O isim Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'di.