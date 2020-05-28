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Twitter CEO'su Jack Dorsey Donald Trump'a meydan okudu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter ve diğer sosyal medya platformlarını kapatma tehdidinde bulunması sonrası, Twitter CEO'su Jack Dorsey konu hakkında açıklamalarda bulundu. Jack Dorsey, yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey Donald Trump'a meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformları ile, özellikle Twitter ile şu sıralar arası hiç iyi değil. Zira, Donald Trump posta yoluyla oy kullanmanın hileye yol açacağı yönünde attığı iki tweet'ine, Twitter tarafından eklenen “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” ibaresine oldukça sinirlendi. Çünkü Twitter bu ibareyi yalan ve yanıltıcı içeriklere ekliyordu ve böylece Twitter, Donald Trump'ın tweet'lerini de yalan ve yanıltıcı bulduğunu kabul etti.

TWİTTER CEO'SU JACK DORSEY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu olay sonrası yine Twitter'dan hayli sert açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, sosyal medya platformlarını güçlü bir şekilde düzenleyeceklerini ya da kapatacaklarını söyledi. Bu durum karşısında oldukça şaşkına uğrayan sosyal medya kullanıcıları, bugün Donald Trump'ın sosyal medya hakkında bir kararname imzalayacağı haberi ile daha da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şimdi gözler Donald Trump'ın imzalayacağı kararnameye çevrilse de, bu sırada başka bir isim daha açıklamalarıyla gündeme geldi. O isim Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'di.

'SORUMLUSU BENİM'

Twitter'ın en yetkili ismi Jack Dorsey, yaşananlar hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. ''Bir şirket olarak eylemlerimizden sorumlu olan biri var ve bu da benim.'' diyen Dorsey, ''Lütfen çalışanlarımızı bunun dışında bırakın.'' çağrısında bulundu.

Twitter

JACK DORSEY'DEN DEVAM EDECEĞİZ VURGUSU

Konuyu Donald Trump'ın iki tweet'ine “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” ibaresi ekleyen Twitter'ın yeni doğrulama sistemine getiren ünlü CEO, asıl amaçlarının çelişkili ifadelerdeki eksik noktaları tamamlamak ve insanların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Dünyanın herhangi bir yerindeki seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini belirtti. Jack Dorsey, geri adım atmayarak Donald Trump'a deyim yerindeyse meydan okudu.

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