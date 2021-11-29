Twitter CEO'su Dorsey istifa etti

Twitter'ın kurucularından olan ve uzun yıllardır CEO'luğunu yapan Jack Dorsey, görevinden istifa etti. Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse duydu mu emin değilim. Ama Twitter'dan istifa ettim" diyerek bir açıklama yayımladı.

Şirkette geçirdiği 16 yılın ardından ayrılma zamanı geldiğini belirten Dorsey, şirketlerin kurucuları tarafından yönetilmelerinin önemi konusunda çok konuşulduğunu, ancak bunun sınırlayıcı olduğuna inandığını ve kendisinin şirketin kurucuları ve temellerinden uzaklaşabilmesi için çok çalıştığını kaydetti.

Dorsey, Teknoloji Birimi Başkanı Parag Agrawal'ın CEO'luğa ve Bret Taylor'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine işaret ederek iki ismi övdü ve üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığı mesajını verdi. Agrawal ve Taylor'a geçiş döneminde destek olacağını ve görev süresinin bitiminde Mayıs ayında yönetim kurulundan ayrılacağını belirten Dorsey, "Parag'a yönetebilmek için ihtiyacı olan alanı vermenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir şirketin, kurucusunun etkisi ya da yönlendirmesi olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmesi kritik öneme sahip" dedi.

DW/BK,JD

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