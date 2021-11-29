Twitter CEO'su Jack Dorsey Görevinden Ayrıldı

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, CEO'luk görevinden ayrıldı. Dorsey'nin yerine Twitter'ın teknolojiden sorumlu başkanı Parag Agrawal CEO'luk görevini üstlendi.

Dorsey, 2022 yılında görev süresi dolana kadar Twitter'ın yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. 2011 yılında Twitter'a katılan Agrawal, 2017 yılından bu yana Twitter'ın teknolojiden sorumlu başkanlığını yürütüyordu.

Jack Dorsey, Twitter hesabında paylaştığı mektubunda, şirketten ayrılma kararının kendisine ait olduğunu, ayrıldığı için de ”çok üzgün, ama çok mutlu” olduğunu kaydetti. Dorsey, Pazar günü paylaştığı esrarengiz Twitter mesajında "Twitter'ı seviyorum" demişti.

Dorsey'nin CEO'luk görevinden ayrılma haberi üzerine Twitter hisseleri yüzde 5 değer kazanarak sabah seansında 49,47 dolardan işlem gördü.

2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde hararetlenen siyasi atmosferin tam ortasında kalan Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınında oynadığı rol gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump'a yasak getirmişti. Yasağı savunan Dorsey, Trump'ın Kongre baskınından sonraki Twitter mesajlarının kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu ve Twitter için "olağanüstü ve savunulamaz bir durum" yarattığını kaydetmişti. Trump, Temmuz ayında Facebook ve YouTube'la beraber Twitter'ı da sansür suçlaması yaparak mahkemeye vermişti.

Twitter'ı eleştirenler, sosyal medya devinin özellikle 2020 başkanlık seçimi kampanyası sırasında nefret ve taciz söylemi ve diğer zararlı faaliyetlerle mücadele etmek için çok uzun süre beklediği görüşünde.

New York Üniversitesi bünyesindeki Stern İş Dünyası ve İnsan Hakları Merkezi Direktör Vekili Paul Barrett, Dorsey'nin Twitter'dan ayrılması konusunda, "Eğer bu sefer Twitter'dan ayrılıyorsa arkasında karmaşık bir miras bırakıyor. Hızlı iletişim için kullanışlı ve güçlü bir platform, ama aralarında demokrasiyi zedelemek için Twitter üzerinden elinden geleni yapan eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu bazı kötü aktörler tarafından istismar edilmiş bir platform. Dorsey'nin çevresinin sabrı taşınca Trump'ı susturdular" dedi.

Dorsey'nin online ödeme şirketi Square'in de kurucusu ve CEO'su olması ve aynı zamanda Twitter'ın CEO'luğunu yürütmesi, kimilerine göre dikkat dağınıklığına yol açıyor, bazı büyük yatırımcılar, Dorsey'nin iki büyük firmanın yöneticiliğini etkili bir şekilde yürütüp yürütemediğini sorguluyordu.

Twitter'ın geçen yıl iki yatırımcıyla yaptığı anlaşma kapsamında Dorsey, CEO'luk görevini korudu ve yönetim kurulunda Twitter hisselerinin yüzde 4'üne sahip olan Elliott Management şirketine bir sandalye verildi. Yönetim kurulunda bir sandalye de küresel teknoloji yatırımcısı Silver Lake firmasına sağlandı.

Twitter, politikacılar, ünlüler ve gazeteciler arasında sıkça kullanılan bir platform olsa da kullanıcı sayısı, eski rakibi Facebook ve YouTube ile nispeten yeni sayılan TikTok'un çok gerisinde. Twitter, günde 200 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Jack Dorsey, Twitter ilk kurulurken, 21 Mart 2006'de "twttr'ımı kuruyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Merkezi San Francisco'da bulunan şirket, ilk yıllarında hızla büyürken daha kolay ve ilgi çekici bir kullanıma sahip olmak için formatında değişiklikler yapmaya başlamıştı.

2007 yılında CEO olan Dorsey, bir yıl sonra bu görevden zorla uzaklaştırılmış, ancak 2015'te yeniden şirketin başına geçmişti. Dorsey, veda mektubunda, "şirketin kuruluşundan ve kurucularından kopabilmesini garanti etmek için çok çalıştığını" ifade etti ve şirketlerin kurucuları tarafından yönetilip yönetilmediklerine çok fazla odaklanmanın "aşırı derecede kısıtlayıcı" olduğunu kaydetti.

