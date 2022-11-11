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Twitter çöktü mü? Kullanıcılar olası soruna dair rapor gönderdi... Twitter'da sorun mu yaşandı?

11.11.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü? Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte hiç olmadığı kadar gündemde yer edinen, tüm dünyanın konuştuğu sosyal medya platformu Twitter'da iddialara göre sorun yaşandı. Kullanıcılardan gelen son dakika raporları Twitter'da olası problemler olduğunu işaret ederken, Twitter'a girmeye çalışan bazı kullanıcıların hayal kırıklığı yaşadığı öne sürüldü. Peki Twitter'da yaşanan sorun neydi? Twitter'da ne gibi bir sorun vardı? Yoksa Twitter çöktü mü?

Twitter çöktü mü? Kullanıcılar olası soruna dair rapor gönderdi... Twitter'da sorun mu yaşandı?

Twitter çöktü mü, Twitter'da sorun mu yaşandı? Bazı Twitter kullanıcılarının iddiasına göre, Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da birtakım problemler yaşandı. Kullanıcılar, yaşadıklarını öne sürdükleri soruna dair bazı ekran görüntüleri de paylaştı. İşte Twitter'da yaşanan olası sorun hakkındaki tüm detaylar...

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TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? TWITTER'DA SORUN YAŞANDI İDDİASI

Downdetector'un verilerine göre, kullanıcı raporları Twitter şirketinde olası problemler var olduğuna işaret etti.

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Downdetector'un verilerinde yer alan grafikte ise 11 Kasım saat 16:25 civarında kullanıcı raporlarının maksimum seviyeye ulaştığı görüldü.

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Aynı zamanda başka kullanıcılar Twitter deneyimlerinin etkilenmediği de belirtti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Kullanıcıların yaşadığını söylediği problemin kısa süreli bir problem olması muhtemel. Twitter'dan ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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TWITTER'IN ÇÖKTÜĞÜNÜ TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR

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