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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu düzeldi mi? Kullanıcılar isyan etti!

01.07.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü? Popüler uygulamada 1 Temmuz 2023 Cumartesi kullanım limiti aşıldı uyarısı alan kullanıcılar resmen isyan etti. Merkezi Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde yer alan popüler sosyal medya uygulamasında yaşanan sorun üzerine birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu düzeldi mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu düzeldi mi? Kullanıcılar isyan etti!

Twitter uygulamasının bugün öğle saatlerinden sonra kullanım limiti aşıldı uyarısı verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken yaşanan soruna dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında Twitter çöktü ifadesine yer verdi. İşte 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Twitter'da yaşanan kullanım limiti aşıldı sorunu ile ilgili ayrıntılar...

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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? (1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ)

Twitter ile ilgili paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı kullanım limiti aşıldı uyarısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

Birçok vatandaş vatandaş Twitter'da yaşanan sorun nedeniyle isyan etti.

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TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'da meydana gelen hatanın kaynağı merak konusu oldu.

Twitter'da en çok bildirilen sorunlar şu şekildedir:

Yüzde 44 sunucu bağlantısı

Yüzde 33 internet sitesi

Yüzde 22 gönderme

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TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE ANLAMA GELİYOR?

Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Twitter'dan kullanım limiti aşıldı sorununa ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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