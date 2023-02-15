Twitter çöktü mü, sorun mu var? 15 Şubat Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü, Twitter'da anasayfa neden yenilenmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Twitter kullanıcıları, Twitter'da sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. Twitter uygulamasını kullanmakta sorun yaşayan birçok vatandaş konuya ilişkin konuları detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Twitter'a ne oldu?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı Twitter kullanıcılarının şikayetlerine göre, Twitter'da sorunlar yaşanıyor. Twitter'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Twitter'da yaşanan bu problem devam ederken henüz konuya ilişkin net bir bilgi ulaşmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz günellenecektir.



