Twitter çöktü mü, sorun mu var? 15 Şubat Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü, Twitter'da anasayfa neden yenilenmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Twitter kullanıcıları, Twitter'da sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. Twitter uygulamasını kullanmakta sorun yaşayan birçok vatandaş konuya ilişkin konuları detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Twitter'a ne oldu?
Bazı Twitter kullanıcılarının şikayetlerine göre, Twitter'da sorunlar yaşanıyor. Twitter'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor.
Twitter'da yaşanan bu problem devam ederken henüz konuya ilişkin net bir bilgi ulaşmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz günellenecektir.