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  4. Twitter çöktü mü, sorun mu var? 15 Şubat Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 15 Şubat Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

15.02.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Twitter kullanıcıları Twitter'da yaşadıkları sorunun detayını sorguluyorlar. Peki, Twitter çöktü mü, sorun mu var? 15 Şubat Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 15 Şubat Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü, Twitter'da anasayfa neden yenilenmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Twitter kullanıcıları, Twitter'da sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. Twitter uygulamasını kullanmakta sorun yaşayan birçok vatandaş konuya ilişkin konuları detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Twitter'a ne oldu?

twitter

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı Twitter kullanıcılarının şikayetlerine göre, Twitter'da sorunlar yaşanıyor. Twitter'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor.

twitter kesintileri

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Twitter'da yaşanan bu problem devam ederken henüz konuya ilişkin net bir bilgi ulaşmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz günellenecektir.


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