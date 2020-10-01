Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşandı

Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilemiyor? Özellikle Türkiye'de ve Kuzey Avrupa'daki Twitter kullanıcıları dakikalar boyunca Twitter'a erişemedi. Twitter ana sayfasında bir hata mesajı yayınlandı ve tweet'ler yüklenemedi.

TWİTTER ÇÖKTÜ

Twitter'da yaşanan sorunun Twitter sunucularındaki bir hatadan meydana geldiği tahmin ediliyor. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter sorunu dakikalar sonra çözüldü. Birçok Twitter kullanıcısı Twitter hesabına tekrar erişti. Ana sayfa akışı normale döndü. Sorunun kaynağı ise henüz belli değil.

