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Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Twitter çöktü mü? Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar, Twitter'a erişim sorunu yaşamaya başladı. Twitter ana sayfasında bir hata oluştu mesajı ile karşılaştı. Peki, Twitter çöktü mü?

Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşandı

Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilemiyor? Özellikle Türkiye'de ve Kuzey Avrupa'daki Twitter kullanıcıları dakikalar boyunca Twitter'a erişemedi. Twitter ana sayfasında bir hata mesajı yayınlandı ve tweet'ler yüklenemedi.

Twitter hata mesajı

TWİTTER ÇÖKTÜ

Twitter'da yaşanan sorunun Twitter sunucularındaki bir hatadan meydana geldiği tahmin ediliyor. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter arıza

Twitter sorunu dakikalar sonra çözüldü. Birçok Twitter kullanıcısı Twitter hesabına tekrar erişti. Ana sayfa akışı normale döndü. Sorunun kaynağı ise henüz belli değil.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hepsini kapatsın meclis sosyal değil asosyal olalım
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