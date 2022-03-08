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Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor? Twitter ne zaman düzelecek?

08.03.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan bir sosyal medya platformu. Twitter'da erişim sorunu yaşandığı rapor edildi. Twitter kullanıcıları bu aksaklığın neden olduğunu merak ediyor. Milyonlarca insan Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor? Twitter ne zaman düzelecek şeklinde sorular sormaya başladı. İşte haberin detayları!

Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor? Twitter ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu nedeniyle yüzlerce kullanıcı mağdur oldu. Twitter kullanıcıları hem mobilden hem de tarayıcıları üzerinden platforma giremedi. 7 Mart gecesi başlayan bu ani erişim sorunu ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede görüldü. Twitter'a dair merak edilen detaylara haberimizde yer verdik...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter bazı problemlerle karşı karşıya. 7 Mart akşam saatlerinde başlayan problemler, 8 Mart gecesinde de devam ediyor. Özellikle mobil tarafındaki kullanıcıların bir bölümü uygulamaya erişemediklerini, bir diğer bölümü ise yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini söylüyor.

Bu problemin ardından, tarayıcı üzerinden Twitter kullanan kişiler de benzer bir problemle karşılaştıklarını iletmeye başladı. Downdetector verilerine baktığımızdaysa, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığını görüyoruz. Ayrıca sorun yalnızca ülkemizde değil, ABD ve diğer bölgelerde de meydana geliyor. Şu an için Twitter'ın konuyla alakalı açıklama yapması beklenmektedir.

TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Milyonlarca Twitter kullanıcı hem mobilden hem de tarayıcılarından uygulamaya girmekte sorun yaşıyor. Gelen haberlere göre kullanıcıların bir kısmı Twitter'a giremediklerini diğer bır kısmı da paylaşımlarının yenilenmediğini dile getiriyor. Konuya ilişkin Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER İÇİN NE YAPILABİLİR?

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun. Uygulamalar öğesini seçin ve Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve verileri Sil öğesine dokunun. Verilerinizi sildikten sonra yine sorun yaşıyorsanız telefonunuzu kapatıp açmayı deneyebilirsiniz.

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