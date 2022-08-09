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Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?

09.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter'a giriş yapmakta sorun yaşayınca "Twitter çöktü mü?" sorusunu merak etmeye başladı. Peki Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?

Popüler sosyaol medya platformu Twitter'ın çöküp çökmediği merak edilmeye başlandı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcıları uygulamaya erişimde sorun yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'a erişim sorunu yaşıyor. Pek çok kişi popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da yeni tweetleri görüntüleyemiyor ve ana sayfayı güncelleyemiyor. Ayrıca kimi kullanıcı Twitter'a da giriş yapamıyor.

TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'da yaşanan erişim sorunu hakkında henüz platformdan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun sebebi ve ne zaman düzeleceği ile ilgili bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

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