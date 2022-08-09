Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?

Popüler sosyaol medya platformu Twitter'ın çöküp çökmediği merak edilmeye başlandı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcıları uygulamaya erişimde sorun yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'a erişim sorunu yaşıyor. Pek çok kişi popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da yeni tweetleri görüntüleyemiyor ve ana sayfayı güncelleyemiyor. Ayrıca kimi kullanıcı Twitter'a da giriş yapamıyor.

TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'da yaşanan erişim sorunu hakkında henüz platformdan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun sebebi ve ne zaman düzeleceği ile ilgili bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

