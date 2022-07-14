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Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor? Twitter'da erişim sorunu

14.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya kanallarından Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. 'Twitter çöktü mü' ve 'Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter ne zaman düzelecek' soruları kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor?

Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor? Twitter'da erişim sorunu

Twitter çöktü mü? 14 Temmuz öğle saatleri itibarıyla Twitter'da çökme sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da erişim sorunu yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcılar "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularının cevabını araştırıyor. Peki "Twitter ne zaman düzelecek?"

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Twitter'a masaüstünden giriş yapmaya çalışırken şöyle bir hata ekranıyla karşılaşılıyor:

Twitter-hata

Twitter'ın iOS uygulamasında ise şu şekilde bir uyarı görülüyor:

mobil

Downdetector'un verilerine göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu işaret ediyor.

Twitter-1

TWITTER NEDEN ÇÖKTÜ?

Twitter'ın neden çöktüğü belirsizliğini koruyor. Şirketten henüz açıklama yapılmadı.

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