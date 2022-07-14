Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor? Twitter'da erişim sorunu

Twitter çöktü mü? 14 Temmuz öğle saatleri itibarıyla Twitter'da çökme sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da erişim sorunu yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcılar "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularının cevabını araştırıyor. Peki "Twitter ne zaman düzelecek?"
Twitter'a masaüstünden giriş yapmaya çalışırken şöyle bir hata ekranıyla karşılaşılıyor:
Twitter'ın iOS uygulamasında ise şu şekilde bir uyarı görülüyor:
Downdetector'un verilerine göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu işaret ediyor.
Twitter'ın neden çöktüğü belirsizliğini koruyor. Şirketten henüz açıklama yapılmadı.
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