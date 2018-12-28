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Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu! Mahkemeden hapis kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapan yapan E P. şikâyet üzerine hakkında açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu! Mahkemeden hapis kararı

'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapan Twitter hesabı hakkında, Eskişehir'de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ardından paylaşımları yapan Ertan P.'ye Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Davada kullandığı Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden E.P. hakkında mahkeme tarafından karar verildi. Dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verilen E. P.'nin cezası, 7 bin lira para cezasına çevrildi.

'ALLAH'A HAKARET EDEN KİŞİ CEZALANDIRILMALI'

Sanık Ertan P. hakkında suç duyurusunda bulunan Eskişehirli vatandaş Y.K., "Mahkeme hapis cezası verdi ama dava para cezası ile sonuçlandı. İtirazlarımızı yapacağız. Bu şekilde Allah'a hakaret eden, alay eden kişinin hapis ile cezalandırılması gerekiyor. Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah'a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Davanın kararı tam anlamıyla sonuçlandığında tazminat davası açacağım. Elde edilen geliri de Kuranıkerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum" dedi.

LLAH

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Twitter Allah mahkeme sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Nasıl ülke olduk adam küfür etmemiş mizah amaçlı yazmış ne var bunda herkes müslüman veya başka dine inanmıyor olabilir
Kurban oldugum yüce Allah'ın adını mizahınıza alet etmeyin. gitsin kendi inandiklarının mizahını yapsın yahut ne yaşıyosa içinde yaşasın maskaralığın alemi yok
tapdığınız kullara laf söyletmezsiniz inançlara gelince mizah yapılmış diye üstünü örtersiniz, kendi dinsizliğinize mizah yapın siz, başıboşlar...
@dimitradon SİZ İLK ÖNCE ALLAHIN İSPATINI YAPIN,ONDAN SONRA HAPİS CEZASI VERİN.NE ARAP MAYASIYMIŞ BAŞIMIZA BELA OLDU NERDEN BULAŞTI BİZ TÜRKLERE.ALLAH,CENNET,CEHENNEMİM İSPATI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
@tuncaykaya60 Herkes senin inandığına inanmak zorunda değil küfür hareket etmediği sürece herkes herkesle mizah yapabilir.
allah belanı verir inşallah. bide savunan kansızlar var. mizah mış. bende senin annenin adı ile sayfa açıp mizah yapayım ister misin.
Çok isabetli bir karar hatta cezası az verilmiş. Cehennem ateşin bol ve yakıcı olsun
Twitter da az o.... değil . Bu hesabı defalarca şikayet etmeme rağmen ihlal yapmadıgını rapor ettiler
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