Twitter'da bir dönem kapandı

Twitter Android ve iOS uygulamasıyla milyonlarca kişinin düşüncelerini paylaşmasına aracılık ediyor. Twitter'dan aynı zamanda fotoğraf paylaşımı da yapılabiliyor ve böylece kullanıcılar, en sevdikleri ya da o an yaşadıkları bir ana dair fotoğrafları profilinde paylaşabiliyor. Takipçiler de bu fotoğrafları görüntüleyerek fotoğraf paylaşımı yapan kullanıcı ile etkileşime girebiliyor. Fakat Twitter'da paylaşılan fotoğraflar, kırpılma ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu dönem artık sona erdi.

Twitter yaptığı açıklama ile iOS ve Android'de daha büyük ve daha iyi görüntüler sunan özelliğini herkesin kullanıma açtığını duyurdu. Böylelikle, standart en boy oranına sahip (16: 9 ve 4: 3) fotoğraflar Twitter'da tam boyutuyla gösterilecek.

no bird too tall, no crop too short



introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx