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Twitter'da bir dönem kapandı

06.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, Android ve iOS uygulamasının yeni özelliğini herkese açtı. Yeni özellik, Twitter akışında kırpılmış fotoğraf görme dönemini kapatıyor ve akış boyunca fotoğrafların kırpılmadan, tam boyutuyla görüntülenmesini sağlıyor.

Twitter'da bir dönem kapandı

Twitter Android ve iOS uygulamasıyla milyonlarca kişinin düşüncelerini paylaşmasına aracılık ediyor. Twitter'dan aynı zamanda fotoğraf paylaşımı da yapılabiliyor ve böylece kullanıcılar, en sevdikleri ya da o an yaşadıkları bir ana dair fotoğrafları profilinde paylaşabiliyor. Takipçiler de bu fotoğrafları görüntüleyerek fotoğraf paylaşımı yapan kullanıcı ile etkileşime girebiliyor. Fakat Twitter'da paylaşılan fotoğraflar, kırpılma ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu dönem artık sona erdi.

TWITTER HERKESİN KULLANIMINA AÇTI

Twitter yaptığı açıklama ile iOS ve Android'de daha büyük ve daha iyi görüntüler sunan özelliğini herkesin kullanıma açtığını duyurdu. Böylelikle, standart en boy oranına sahip (16: 9 ve 4: 3) fotoğraflar Twitter'da tam boyutuyla gösterilecek.

ÖNİZLEMESİ YAPILABİLECEK

Twitter'ın yeni sistemi, bir fotoğraf paylaşmak isteyen herkese, fotoğrafı paylaşmadan önce nasıl görüneceğinin bir önizlemesini de gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya iOS
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