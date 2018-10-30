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Twitter'da bir dönem sona eriyor: 'Beğen' düğmesi kaldırılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

Twitter'da 3 yıldan bu yana yer alan ve kullanıcıların ulaşmak istedikleri tweet'leri rahatlıkla bulmasına yardımcı olan 'Beğen' düğmesi yakında kaldırılıyor.

Twitter'da bir dönem sona eriyor: 'Beğen' düğmesi kaldırılıyor!

Şirket CEO'su Jack Dorsey, geçen hafta düzenlenen etkinlikte bu düğmenin aslında çok benimsenmediğini ve yakında kaldırılacağını ifade etti.

telegraph

Kullanıcıların daha sonra ulaşmak istedikleri tweet'leri kolayca bulabilmesini sağlayan 'Beğen' düğmesinin yerine ne alacağını de anlatan Dorsey bu sistem yerine kullanıcılara 'Yer İmleri' özelliğinin sunulacağını ifade etti.

‘YER İMELERİ ÖZELLİĞİ SAYESİNDE İTWEETLER DOĞRUDAN KAYDEDİLECEK'

Bazı kullanıcılar Beğen düğmesini beğendikleri tweetleri kaydetmek için kullanırken, bazı kullanıcılar ise gerçekten tweette belirtilen görüşe katıldığını belirtmek için kullanıyor. Yer imleri özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri tweetleri doğrudan kaydedebilecek.
Bu sayede kullanıcılar aslında daha sonradan ulaşmak istedikleri tweet'lere tek tuşla erişebilir hale geliyor. Şu anda özelliğin ne zaman aktif edileceği tam olarak belli değil. Ancak güncellemenin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

‘ÇALIŞMANIN İLK AŞAMALARINDAYIZ'

Öte yandan Twitter İletişim Ekibi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir süredir söylediğimiz gibi, ‘Beğen'düğmesi dahil sağlıklı bir diyaloğu teşvik etmeyi sağlamak için hizmetimizle ilgili olan her şeyi gözden geçiriyoruz. Daha çalışmanın ilk aşamalarındayız ve şu anda paylaşma planımız yok."

twitter-comms

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Twitter beğen düğmesi sosyal medya Tweet

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