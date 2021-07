Twitter'da "dislike" dönemi!

Twitter dislike (beğenmeme) butonu uzun bir süredir bekleniyordu. Çünkü kullanıcılar, beğenmedikleri bir tweet'e de reaksiyon vermek istiyordu. Nitekim görülen yeni bir seçenek Twitter dislike butonunun gerçek olacağını bizlere gösterdi.

Twitter, dislike butonunu test ediyor gibi görünüyor. Twitter, özelliğin "bazı" iOS kullanıcıları için mevcut olduğunu söylüyor. Popüler mikroblog sitesi, beğenmeme butonunun nasıl göründüğünü ise paylaştığı tweet vasıtasıyla herkese göstermiş durumda.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY