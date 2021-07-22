HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'da "dislike" dönemi!

Twitter'da "dislike" dönemi!

22.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mikroblog sitesi Twitter, dislike (beğenmeme) butonu için sonunda adım atıyor. Daha önce YouTube'ta gördüğümüz dislike butonu görünüşe bakılırsa Twitter'a da geliyor.

Twitter'da "dislike" dönemi!

Twitter dislike (beğenmeme) butonu uzun bir süredir bekleniyordu. Çünkü kullanıcılar, beğenmedikleri bir tweet'e de reaksiyon vermek istiyordu. Nitekim görülen yeni bir seçenek Twitter dislike butonunun gerçek olacağını bizlere gösterdi.

Twitter yeni özelliği ile dikkatleri üzerine çektiTwitter yeni özelliği ile dikkatleri üzerine çekti

TWITTER DISLIKE BUTONU EKLİYOR

Twitter, dislike butonunu test ediyor gibi görünüyor. Twitter, özelliğin "bazı" iOS kullanıcıları için mevcut olduğunu söylüyor. Popüler mikroblog sitesi, beğenmeme butonunun nasıl göründüğünü ise paylaştığı tweet vasıtasıyla herkese göstermiş durumda.

HERKES GÖREMEYECEK

Twitter'ın dislike butonu, kullanıcıların tweetlere verdikleri yanıtları reaksiyon vermelerine, yani beğenmemelerine imkan tanıyor. Özelliğin iyi yanı ise şu; Beğenilmeme sayıları kullanıcılar veya tweet'in sahibi haricinde kimse tarafından görüntülenmiyor.

Twitter yeni özellikleri ile para kazandıracak! Başvurular başladıTwitter yeni özellikleri ile para kazandıracak! Başvurular başladı

Dislike özelliğinin, tüm Twitter kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Fakat daha önce de dediğimiz gibi bazı iOS kullanıcıları, bu özelliği kullanabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan ettiAyrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Dünya bu skandalı konuşuyor! Numaraları listedeDünya bu skandalı konuşuyor! Numaraları listede
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Karaburun'da peş peşe depremler

Karaburun'da peş peşe depremler

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.