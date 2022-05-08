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Twitter'da Elon Musk etkisi: %250'den fazla arttı!

08.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak üzere uzlaştı. Ancak ünlü milyarderin yeni gözdesi Twitter'a ilgi çok büyük. Öyle ki, bir veri bilimcisine göre Twitter'daki iş fırsatlarına olan ilgi %250'den fazla arttı. Elon Musk ise bu konu hakkında bir paylaşım yaparak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Twitter'da Elon Musk etkisi: %250'den fazla arttı!

Elon Musk'ın Twiter'ı satın alması hala konuşulmaya devam ediyor. 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya varan Musk, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylüyor. Kıdemli ekonomist ve veri bilimcisi Daniel Zhao'nun tespitine göre ise Musk'ın söyledikleri sadece Twitter kullanıcılarını değil, Twitter'da bir iş pozisyonu sahibi olmayı isteyenlerin de iştahını kabartmış durumda.

TWITTER'A İLGİ ÇOK BÜYÜK!

İş platformu Glassdoor'da kıdemli bir ekonomist ve veri bilimcisi olan Daniel Zhao, sosyal medya devi Twitter'daki iş fırsatlarına olan ilginin 24 Nisan ile 30 Nisan arasında yüzde 263 oranında arttığını belirtti. Fortune ise haberi Elon Musk'ın satın almak için harekete geçmesinden bu yana Twitter'daki işlere ilgi %250'den fazla arttı." diyerek verdi. Durumu anlatmak için ise şu sözler yeterli oldu:

"Elon Musk hakkında ne söylerseniz söyleyin, onun için çalışmaktan heyecan duyan büyük bir insan hayran kitlesi var"

Söylenenler ses getirdi! Elon Musk, Twitter'ın CEO'su mu olacak?Söylenenler ses getirdi! Elon Musk, Twitter'ın CEO'su mu olacak?

Twitter

MUSK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Elon Musk, yüzde 250'lik artış haberini alıntılayarak Twitter'dan açıklama yaptı. Ünlü milyarder, "Twitter satın alma işlemi tamamlanırsa şirket, güçlü yazılım mühendisliği, tasarım, bilgi güvenliği ve sunucu donanımına süper odaklanacak." dedi. Ayrıca, ''Teknik bir alandaki tüm yöneticilerin teknik olarak mükemmel olması gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Yazılımdaki yöneticiler harika yazılımlar yazmalı, yoksa ata binemeyen bir süvari gibi olur!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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