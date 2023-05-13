Twitter'da erişim engellenmesi iddiası! 14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter'da erişim engeli mi geldi? 14 Mayıs seçimleri öncesi dikkat çeken açıklama!

Twitter'dan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekilleri seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulunulduğu iddia edildi. Birçok kişi yayımlanan haberlerin ardından arama motorlarında "Twitter'da erişim engellenmesi olacak mı?" sorusunu araştırıyor. Peki, Twitter erişim engeli gelecek mi? İşte detaylar...

TWITTER ERİŞİM ENGELLEMESİ OLACAK MI?

Twitter'dan 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama yazılı açıklama yapıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildiği aktarıldı:

“Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.”

TWITTER HAKKINDA

İş insanı milyarder Elon Musk, geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter’da aralarında CEO Parag Agrawal’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey yöneticinin görevlerine son vermişti.

Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunun medya ve reklamcılık sektöründe tanınan Linda Yaccarino duyurmuştu. Yaccarino'nun Twitter'daki görevine 6 hafta içinde başlayacağı ifade edilmişti.

