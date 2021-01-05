Twitter'da hassas içerik nasıl açılır? Hassas içerik açma ayarları

Twitter, diğer sosyal paylaşım sitelerinden ayrılarak şiddet ya da çıplaklık içeren resim ve videoların bulunduğu gönderilerin paylaşımına izin veriyor. Ancak bu tür paylaşımların her durumda her kullanıcı tarafından görülmesine engel olabilmek için, bu paylaşımları hassas içerik olarak kategorilendiriyor. Twitter'da hassas içerik açma ya da kapama fonksiyonlarını kullanarak kullanıcılar bu içerikle ilgili tercihlerini belirleyebiliyorlar.

İş, okul, toplu taşıma gibi ortamlarda çıplaklık içeren video ve fotoğrafların bulunduğu paylaşımların aniden kullanıcının karşısına çıkmasını engellemek ya da kişilerin psikolojik olarak etkilenebileceği kan ve şiddet türevi görsel ve video içeren paylaşımları göstermemek adına Twitter bu şekilde adım atıyor. Twitter ayrıca şiddet ve çıplaklık içeren video ve fotoğrafların bulunduğu paylaşımların yanında, bu paylaşımları sıkça yapan hesapları görüntülemeye çalıştığınızda da bu uyarıyı veriyor. Ancak zaman zaman, şiddet ya da çıplaklık içeren resim ve videoların bulunduğu gönderiler dışında da bu uyarıların geldiğini gözlemlemek mümkün. Yani herhangi bir paylaşım, yanlışlıkla "şiddet ve çıplaklık içeren gönderi" şeklinde değerlendirilebiliyor. İngilizcede NSFW (Not safe for work) olarak geçen ve kabaca bir çeviri ile "İş için güvenli değil" şeklinde çevrilebilecek bu içerikleri, hassas içerik uyarısı olmadan görüntüleyebilmek ise birkaç ayardan sonra mümkün.