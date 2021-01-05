Twitter'da hassas içerik nasıl açılır? Hassas içerik açma ayarları

Twitter, diğer sosyal paylaşım sitelerinden ayrılarak şiddet ya da çıplaklık içeren resim ve videoların bulunduğu gönderilerin paylaşımına izin veriyor. Ancak bu tür paylaşımların her durumda her kullanıcı tarafından görülmesine engel olabilmek için, bu paylaşımları hassas içerik olarak kategorilendiriyor. Twitter'da hassas içerik açma ya da kapama fonksiyonlarını kullanarak kullanıcılar bu içerikle ilgili tercihlerini belirleyebiliyorlar.
İş, okul, toplu taşıma gibi ortamlarda çıplaklık içeren video ve fotoğrafların bulunduğu paylaşımların aniden kullanıcının karşısına çıkmasını engellemek ya da kişilerin psikolojik olarak etkilenebileceği kan ve şiddet türevi görsel ve video içeren paylaşımları göstermemek adına Twitter bu şekilde adım atıyor. Twitter ayrıca şiddet ve çıplaklık içeren video ve fotoğrafların bulunduğu paylaşımların yanında, bu paylaşımları sıkça yapan hesapları görüntülemeye çalıştığınızda da bu uyarıyı veriyor. Ancak zaman zaman, şiddet ya da çıplaklık içeren resim ve videoların bulunduğu gönderiler dışında da bu uyarıların geldiğini gözlemlemek mümkün. Yani herhangi bir paylaşım, yanlışlıkla "şiddet ve çıplaklık içeren gönderi" şeklinde değerlendirilebiliyor. İngilizcede NSFW (Not safe for work) olarak geçen ve kabaca bir çeviri ile "İş için güvenli değil" şeklinde çevrilebilecek bu içerikleri, hassas içerik uyarısı olmadan görüntüleyebilmek ise birkaç ayardan sonra mümkün.
Twitter'da Hassas İçerik Açma İşlemi Nasıl Yapılır?
Google Chrome ve Opera Gibi Tarayıcılarda Hassas İçerik Nasıl Açılır?
- İnternet tarayıcınızı kullanarak twitter.com adresine girin.
- Kullanıcı adınız, kayıtlı telefon numaranız ya da kayıt olduğunuz e-posta adresi ve şifrenizi kullanarak Twitter'a giriş yapın.
- Sol tarafta bulunan ve gezinti çubuğunda "Tweetle" seçeneğinin üzerindeki "Daha fazla" seçeneğine tıklayın.
- Açılır menüde "Ayarlar" ve "Gizlilik" ögesine tıklayın.
- Açılan sayfada "Gizlilik ve güvenlik" ayarları bölümüne tıklayın.
- "Twitter etkinliğin" bölümünde bulunan "Gördüğün içerik" seçeneğine tıklayın.
- Bu bölümde yer alan "Tweetlediğin medyayı hassas içerikli olabileceğini belirterek işaretle" ya da "Hassas içerikli olabilecek medyayı görüntüle" ögesinin yanındaki kutuyu işaretleyin.
- Son olarak, bu seçeneği işaretleyerek bu ayarı etkinleştirdiğinizde profilinize giren farklı Twitter kullanıcıları, profilinizde hassas olabilecek içerik bulunduğunu ya da yayınlanabileceğini belirten ve görüntülemek isteyip istemediklerini soran bir mesaj görebilir. Ancak aynı işlemi uygulayarak hassas olabilecek içeriği görüntüleme özelliği açık olan kişiler, profilinizi bu uyarı olmadan görüntüleyebilir.
Android Cihazlarda Hassas İçerik Nasıl Açılır?
- Google Play Store'dan indirdiğiniz Twitter uygulamasını açın.
- Uygulama açıldıktan sonra kullanıcı adınız, kayıtlı telefon numaranız ya da kayıt olduğunuz e-posta adresi ve şifrenizi kullanarak uygulamaya giriş yapın.
- Ana sayfanızın sol üst kısmında yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın.
- Açılır menünün alt kısmında bulunan "Ayarlar ve gizlilik" seçeneğine tıklayın.
- Ayarlar ve gizlilik sekmesinde bulunan "Gizlilik ve güvenlik" seçeneğine dokunun.
- Alt kısımdaki "Güvenlik" başlığı altında yer alan "Hassas içeriğe sahip olabilecek medyayı göster" seçeneğine tıklayın.
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Twitter hesabınızın hassas içeriğe sahip olduğunu düşünüyorsanız, burada yer alan "Tweetlediğin medyayı hassas materyal içerebilir olarak işaretle" seçeneğini de açabilirsiniz.
iOS Cihazlarda Hassas İçerik Ayarları Nasıl Açılır?
App Store'dan indireceğiniz Twitter uygulamasında ne yazık ki hassas içerik kaldırma seçeneği bulunmuyor. Ancak iOS kullanıcıları da cihazlarında bulunan internet tarayıcısını kullanarak Twitter'ın hassas içerik ayarını kaldırma şansına sahip.
- iOS cihazınızda kullandığınız internet tarayıcınız ile twitter.com adresine gidin.
- Açılan sitede kullanıcı adınız, kayıtlı telefon numaranız ya da kayıt olduğunuz e-posta adresi ve şifrenizi kullanarak siteye giriş yapın.
- Ana sayfanızın sol üst kısmında yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın.
- Açılır menünün alt kısmında bulunan "Ayarlar ve gizlilik" seçeneğine tıklayın.
- Ayarlar ve gizlilik sekmesinde bulunan "Gizlilik ve güvenlik" bölümüne dokunun.
- "Twitter etkinliğin" başlığı altında bulunan "Gördüğün içerik" seçeneğine dokunun.
- Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Hassas içerikli olabilecek medyayı görüntüle" seçeneğini aktif edin.
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