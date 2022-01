Twitter'da olay oldu! Anlattıkları ise şoke etti: Onlarca Tesla'yı hack'ledi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomobilleri standart bir arabadan çok, dört tekerlekli bir bilgisayar gibi. Üstelik sadece Tesla da değil. Günümüzde pek çok şirket, üretim bandına soktuğu otomobillerinde teknolojik nimetlerden faydalanırken, araçların bilgi işlem gücünü de yükseltiyor. Bunun hem sürücülere hem de üreticilere yönelik avantajları olduğu aşikar. Ancak bu altyapılar, siber güvenlik anlamında dezavantajlar yaratabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor. Eğer bu ihtimal, sizin de aklınızda ise anlatacağımız hikayenin sizin için dikkat çekici bir niteliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.

AutoNews'in haberine göre; 19 yaşındaki David Colombo, Twitter hesabı aracılığıyla 13 ülkedeki 25'ten fazla Tesla markalı otomobili uzaktan hack'lediğini iddia etti.

Colombo, attığı tweet'lerde hatanın kendisine kapı ve pencerelerin kilidini açmasına, arabaları anahtarsız çalıştırmasına ve güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmasına izin verdiğini söyledi.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…