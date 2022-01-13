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Twitter'da olay oldu! Anlattıkları ise şoke etti: Onlarca Tesla'yı hack'ledi

13.01.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Colombo isimli 19 yaşındaki bir genç, Twitter'dan anlattıklarıyla Tesla sahiplerini şoke etti. Colombo, bir dizi tweet'te 13 ülkede 25'ten fazla Tesla markalı otomobile uzaktan erişim sağladığını öne sürdü. Öyle ki dediğine göre, bu yol ile araçların kapılarını dahi açabiliyor.

Twitter'da olay oldu! Anlattıkları ise şoke etti: Onlarca Tesla'yı hack'ledi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomobilleri standart bir arabadan çok, dört tekerlekli bir bilgisayar gibi. Üstelik sadece Tesla da değil. Günümüzde pek çok şirket, üretim bandına soktuğu otomobillerinde teknolojik nimetlerden faydalanırken, araçların bilgi işlem gücünü de yükseltiyor. Bunun hem sürücülere hem de üreticilere yönelik avantajları olduğu aşikar. Ancak bu altyapılar, siber güvenlik anlamında dezavantajlar yaratabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor. Eğer bu ihtimal, sizin de aklınızda ise anlatacağımız hikayenin sizin için dikkat çekici bir niteliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.

TESLA'NIN OTOMOBİLLERİNE UZAKTAN ERİŞTİ

AutoNews'in haberine göre; 19 yaşındaki David Colombo, Twitter hesabı aracılığıyla 13 ülkedeki 25'ten fazla Tesla markalı otomobili uzaktan hack'lediğini iddia etti.

Tesla

FARLARI YAKIYOR, KAPILARI AÇIYOR

Colombo, attığı tweet'lerde hatanın kendisine kapı ve pencerelerin kilidini açmasına, arabaları anahtarsız çalıştırmasına ve güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmasına izin verdiğini söyledi.

Colombo ayrıca arabada bir sürücünün olup olmadığını görebileceğini, araçların stereo ses sistemlerini açabileceğini ve farlarını yakabileceğini öne sürdü.

"BU BİR GÜVENLİK AÇIĞI DEĞİL"

Genç, "Bu Tesla'nın altyapısındaki bir güvenlik açığı değil. Otomobil sahiplerinin hatasıdır." dedi ve yalnızca az sayıda Tesla sahibinin bundan etkilendiğini ekledi.

TWITTER'DA OLAY YARATTI

Colombo'nun Twitter'daki paylaşımı, 800'den fazla retweet alarak pek çok kişiye ulaştı.

Colombo daha sonra Tesla'nın güvenlik ekibiyle temas kurduğunu ve onların sorunu araştırdıklarını söyledi.

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