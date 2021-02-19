Twitter’da sesli mesaj dönemi başlıyor

Twitter, bir süre önce Brezilya ve Japonya’daki teknolojiseverlere “sesli mesaj gönderme” özelliğini sunmuştu. Bu özellik ile birlikte eğer bir mesaj gönderilmek isteniyorsa, 140 saniye uzunluğa kadar sesli mesaj kaydedip gönderilebiliyor.

Yeni gelen bilgiler ise, Twitter’ın bu hizmeti şimdi de Hindistan’daki kullanıcılara sunduğu yönünde. Hatta bir de kısa video hazırlanmış. Özelliğin hem Android hem de iOS tarafında aktif olduğu da belirtilmiş.

YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Eh, tabii böyle detayları görünce biz de merak ediyoruz, “Acaba böyle özellikler ülkemize ne zaman gelir?” diye. Twitter’dan henüz yapılmış yeni bir duyuru yok. Bu hamleler, “bir sürelik test” anlamına da geliyor olabilir. Yani bazı ülkelerde kullanıma sunulduktan sonra yürürlükten kaldırılma ihtimali de var.

Öte yandan Facebook ve WhatsApp gibi platformlara baktığımızda, sesli mesajlaşmanın fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Muhtemelen Twitter da bu konu üzerine daha fazla çalışacaktır.

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