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Twitter’da sesli mesaj dönemi başlıyor

19.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Twitter’da sesli mesaj dönemi başlıyor

Twitter, pek çok platformdan farklı. Zira burada “kısa cümlelerle çok fazla şey açıklayabilme” amacı mevcut. “Peki sırada ne var?” diye soracak olursanız, “Sesli mesaj” özelliğinin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Twitter, bir süre önce Brezilya ve Japonya’daki teknolojiseverlere “sesli mesaj gönderme” özelliğini sunmuştu. Bu özellik ile birlikte eğer bir mesaj gönderilmek isteniyorsa, 140 saniye uzunluğa kadar sesli mesaj kaydedip gönderilebiliyor.

Yeni gelen bilgiler ise, Twitter’ın bu hizmeti şimdi de Hindistan’daki kullanıcılara sunduğu yönünde. Hatta bir de kısa video hazırlanmış. Özelliğin hem Android hem de iOS tarafında aktif olduğu da belirtilmiş.

YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Eh, tabii böyle detayları görünce biz de merak ediyoruz, “Acaba böyle özellikler ülkemize ne zaman gelir?” diye. Twitter’dan henüz yapılmış yeni bir duyuru yok. Bu hamleler, “bir sürelik test” anlamına da geliyor olabilir. Yani bazı ülkelerde kullanıma sunulduktan sonra yürürlükten kaldırılma ihtimali de var.

Öte yandan Facebook ve WhatsApp gibi platformlara baktığımızda, sesli mesajlaşmanın fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Muhtemelen Twitter da bu konu üzerine daha fazla çalışacaktır.

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