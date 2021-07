Twitter'da Türkçe isimli sahte hesaplara mavi tik verilmiş! Açıklama geldi

Twitter'da mavi tik almak için başvurular geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Böylece bazı hesaplar, Twitter tarafından doğrulanıp mavi onay rozeti almaya hak kazanabiliyordu. Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler, Twitter'ın onay sürecinde bir sorun yaşandığını gösterdi.

Veri Bilimcisi Conspirador Norteño, 16 Haziran'da oluşturulan altı doğrulanmış hesap keşfetti. İşin ilginç yanı ise Türkçe isimlere sahip olan bu hesapların hiçbirinin tek bir tweet bile göndermediği ve ikisinin profil fotoğrafı olarak stok görsel gibi görünen fotoğraflar kullandığı ortaya çıktı. Bu durum, bazı Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.

Meet @aykacmis, @degismece, @anlamislar, @aykacti, @kayitlii, and @donmedim, a sextet of blue-check verified Twitter accounts created on June 16th, 2021. None has yet tweeted and all have roughly 1000 followers (and mostly the *same* followers).



cc: @ZellaQuixote pic.twitter.com/V82Wtu0SNr