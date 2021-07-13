Twitter'da Türkçe isimli sahte hesaplara mavi tik verilmiş! Açıklama geldi

Twitter'da mavi tik almak için başvurular geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Böylece bazı hesaplar, Twitter tarafından doğrulanıp mavi onay rozeti almaya hak kazanabiliyordu. Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler, Twitter'ın onay sürecinde bir sorun yaşandığını gösterdi.

TÜRKÇE İSME SAHİP SAHTE HESAPLARI DOĞRULADI

Veri Bilimcisi Conspirador Norteño, 16 Haziran'da oluşturulan altı doğrulanmış hesap keşfetti. İşin ilginç yanı ise Türkçe isimlere sahip olan bu hesapların hiçbirinin tek bir tweet bile göndermediği ve ikisinin profil fotoğrafı olarak stok görsel gibi görünen fotoğraflar kullandığı ortaya çıktı. Bu durum, bazı Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter, yabancı bir kaynağa yaptığı açıklamada, hesapların yanlışlıkla onaylandığını aktardı. Twitter, söz konusu hesapların kalıcı olarak askıya alındığını ve doğrulanmış rozetlerinin kaldırıldığını da söyledi. Yaşananlar bazı tartışmalara neden olurken, olayın arkasında büyük bir bot ağının bulunduğu belirtiliyor.

