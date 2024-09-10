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Twitter'daki Narin paylaşımlarıyla ilgili ses getirecek detay! Bakan Yerlikaya: Yüzde 76’sı provokatif amaçlı ve olumsuz

10.09.2024 12:39
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Minik Narin'in öldürülmesi sosyal medyada infial yarattı. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'tan bu yana sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, bulunana dek Narin hakkında tweet atan hesapların yüzde 38,3'ünün bot hesap olduğunu bildirdi.

Twitter'daki Narin paylaşımlarıyla ilgili ses getirecek detay! Bakan Yerlikaya: Yüzde 76’sı provokatif amaçlı ve olumsuz

Narin Güran'ın öldürülmesi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Olay Türkiye'yi yasa boğarken sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bakan Yerlikaya bu paylaşımlarla ilgili istatistik bilgilerini paylaştı.

"NARİN İLE İLGİLİ 4 MİLYON 761 BİN 420 TWEET ATILDI"

Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya "21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldı" bilgisini paylaştı.

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"YÜZDE 76'SI PROVOKATİF AMAÇLI"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; paylaşımda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani 498 bin 713'ünün bilgisayarların yönettiği bot hesaplar olduğu tespit edildi.

Yerlikaya içeriklerin yüzde 76’sının "provokatif amaçlı ve olumsuz" olduğunu ifade etti.

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"CİNAYETİN AYDINLATILMASI İÇİN ADLİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkat çeken Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz. Unutulmasın ki; milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.

"BAKANLIK OLARAK OLAYI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Narin Güran
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