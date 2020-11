Twitter'dan açıkladı: Elon Musk Starlink için önemli tarihi paylaştı

Uzaydan internet Starlink, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in en çılgın ve en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Zira bu proje ile uzaydaki Starlink uyduları vasıtasıyla dünyadaki birçok bölgeye internet hizmeti sunulması hedefleniyor. Uzaya 12 bin uydu göndermeyi hedefleyen SpaceX, şimdilik ABD'de herkese açık beta testlere başlamış durumda. Fakat Elon Musk'ın son açıklamasına bakılırsa Starlink'in kapsamına yakında Avrupa da girecek.

Elon Musk, Starlink hakkındaki yeni bilgileri Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Musk, Starlink'in Avrupa'da kullanıma gireceğini söyleyerek, muhtemel tarihi paylaştı. Musk açıklamasında Starlink'in Avrupa’da son aşamaya ulaşmasının şubat / mart aylarını bulabileceğini söyledi. Yani anlaşılan o ki Starlink uzaydan interneti her şey yolunda giderse en geç mart ayından sonra Avrupalı kullanıcıların kullanımına da sunulabilecek. Tabi burada her şey yolunda giderse kısmının altını çizmek gerek. Zira Musk'ın değindiği önemli bir nokta var.

As soon as we get country approval. This is required for each country individually, as no EU-wide approval system exists. Probably start receiving final (there are many steps) approvals around Feb/March.