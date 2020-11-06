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Twitter'dan açıkladı: Elon Musk Starlink için önemli tarihi paylaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 10:24 | Son Güncelleme

Elon Musk, Starlink uzaydan internet projesi için tarih verdi. Herkese açık beta testlerine belirli bölgelerde başlanan SpaceX'in çılgın projesi, Elon Musk'ın açıklamasına bakılırsa yakın bir gelecekte Avrupa'ya gelecek.

Twitter'dan açıkladı: Elon Musk Starlink için önemli tarihi paylaştı

Uzaydan internet Starlink, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in en çılgın ve en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Zira bu proje ile uzaydaki Starlink uyduları vasıtasıyla dünyadaki birçok bölgeye internet hizmeti sunulması hedefleniyor. Uzaya 12 bin uydu göndermeyi hedefleyen SpaceX, şimdilik ABD'de herkese açık beta testlere başlamış durumda. Fakat Elon Musk'ın son açıklamasına bakılırsa Starlink'in kapsamına yakında Avrupa da girecek.

UZAYDAN İNTERNET STARLİNK AVRUPA'YA GELİYOR

Elon Musk, Starlink hakkındaki yeni bilgileri Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Musk, Starlink'in Avrupa'da kullanıma gireceğini söyleyerek, muhtemel tarihi paylaştı. Musk açıklamasında Starlink'in Avrupa’da son aşamaya ulaşmasının şubat / mart aylarını bulabileceğini söyledi. Yani anlaşılan o ki Starlink uzaydan interneti her şey yolunda giderse en geç mart ayından sonra Avrupalı kullanıcıların kullanımına da sunulabilecek. Tabi burada her şey yolunda giderse kısmının altını çizmek gerek. Zira Musk'ın değindiği önemli bir nokta var.

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TEK TEK İZİN ALMAK GEREKECEK

Avrupa'ya gelecek Starlink hizmeti için Musk, Avrupa Birliği'nin bu konuda herhangi bir regülasyonu olmadığı için tüm ülkelerden tek tek izin almaları gerektiğini söyledi. Starlink'in küresel kullanımı için ise 2 bin internet uydusunun daha uzayla buluşması planlanıyor. SpaceX'in bu noktada hedefi 2027'de 12 bin uydunun tamamını uzaya taşımak.

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