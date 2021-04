Twitter'dan Android ve iOS için göze hitap eden yükseltme!

Her sosyal medya mecrasının farklı bir işleyişi var. Twitter'ın da öyle. Popüler mikroblog sitesi, işleyişteki çarkları döndürürken, aynı zamanda kullanıcılarının isteklerine ve arzularına da kulak veriyor, onların hoşlarına gidebilecek özellikler sunmaya çalışıyor. Twitter böylesi bir özelliğin çalışmalarına ise geçtiğimiz ay başladığını duyurdu. Bu özellik, Android ve iOS'ta 4K görüntüleri yüklemenin ve görüntülemenin yeni bir yoluydu.

O zamanlar test edildiği söylenen bu özellik, test sürecine dahil edilen kullanıcıların "Veri kullanımı" ayarlarında yüksek kaliteli görüntü tercihlerini değiştirmesine imkan tanıyordu. Böylece iOS ve Android için Twitter uygulamasını kullanan kişiler, ana sayfalarında daha yüksek çözünürlüklü görüntüler görebiliyor ve Twitter'a 4K çözünürlüğünde görüntüler yükleyebiliyordu. Twitter şimdi ise bu özelliğini tüm iOS ve Android cihaz kullanıcılarına açtı.

Twitter resmi hesabından paylaştığı bir gönderi ile Android ve iOS'ta 4K görüntüleri yükleme ve görüntüleme seçeneğinin artık herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.



To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx