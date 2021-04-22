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Twitter'dan Android ve iOS için göze hitap eden yükseltme!

22.04.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, yüksek çözünürlüklü görüntüler için önemli bir adım attı. Bir süredir test edilen 4K görüntüleri yükleme ve görüntüleme seçeneği artık herkes için kullanılabilir hale geldi.

Twitter'dan Android ve iOS için göze hitap eden yükseltme!

Her sosyal medya mecrasının farklı bir işleyişi var. Twitter'ın da öyle. Popüler mikroblog sitesi, işleyişteki çarkları döndürürken, aynı zamanda kullanıcılarının isteklerine ve arzularına da kulak veriyor, onların hoşlarına gidebilecek özellikler sunmaya çalışıyor. Twitter böylesi bir özelliğin çalışmalarına ise geçtiğimiz ay başladığını duyurdu. Bu özellik, Android ve iOS'ta 4K görüntüleri yüklemenin ve görüntülemenin yeni bir yoluydu.

4K GÖRÜNTÜLER İÇİN TESTE BAŞLAMIŞTI

O zamanlar test edildiği söylenen bu özellik, test sürecine dahil edilen kullanıcıların "Veri kullanımı" ayarlarında yüksek kaliteli görüntü tercihlerini değiştirmesine imkan tanıyordu. Böylece iOS ve Android için Twitter uygulamasını kullanan kişiler, ana sayfalarında daha yüksek çözünürlüklü görüntüler görebiliyor ve Twitter'a 4K çözünürlüğünde görüntüler yükleyebiliyordu. Twitter şimdi ise bu özelliğini tüm iOS ve Android cihaz kullanıcılarına açtı.

TWİTTER MÜJDEYİ VERDİ

Twitter resmi hesabından paylaştığı bir gönderi ile Android ve iOS'ta 4K görüntüleri yükleme ve görüntüleme seçeneğinin artık herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

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Görüntüleri 4K olarak yüklemeye ve görüntülemeye başlamak için ise ''Veri kullanımı'' ayarlarından yüksek kaliteli görüntü tercihini güncellemek yeterli oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya iOS
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