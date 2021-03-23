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  4. Twitter'dan atılan ilk tweet'in sahibi bir Türk oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Twitter'dan atılan ilk tweet'in sahibi bir Türk oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

23.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

Twitter'dan atılan ilk tweet'in sahibi bir Türk oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Valuables by Cent'ten yapılan açıklamada, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin, Bridge Oracle'ın Türk CEO'su Sina Estavi'ye 2,9 milyondan dolardan fazla bir miktara NFT isimli kripto para olarak satıldığı bildirildi.

Dorsey, “Twttr’imi şimdi kuruyorum” yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

''GERÇEK DEĞERİNİ ANLAYACAKLAR''

Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar." paylaşımında bulundu.

(AA)

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