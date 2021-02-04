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  4. Twitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

04.02.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Twitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlara, Twitter tarafından kısıtlama getirildiği bildirildi.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bahçeli'nin söz konusu paylaşımlarında terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir." (AA)


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