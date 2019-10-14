TRT World Dijital İçerik Müdürü Özhan: Twitter'ın bize karşı gizli sansürü var

Özhan, Twitter tarafından TRT World'ün son dönemdeki twitlerine yönelik üstü kapalı sansür uygulandığını ifade ederek, "Biz yaklaşık 10 gündür TRT World'ün ana hesabında ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bunun adı aslında örtülü sansürdür." dedi.

"Neden böyle diyoruz? Çünkü baktığınızda, bizim tarafımıza iletilmiş olan, bir müdahalede bulunulması gerektiren resmi bir itiraz söz konusu değil." diyen Özhan, "Twitter'ın uluslararası yayıncıların kullanıcılarına yönelik belli bir şartnamesi var. O kurallara göre, 'şu kurallara uymazsanız hesaplarınızda bu tarz önlemler alırız' diye. Hatta biz de kötü niyetli kullanıcıları gördüğümüzde kendilerini bildir butonu hakkında bildirme hakkına sahibiz. Fakat, Twitter, son 3 yıldır siyasi konuların gündeme geldiği anlarda kesinlikle bu kuralların ötesine taşarak, siyasi pozisyon aldığını zaten görüyorduk." ifadelerini kullandı.

'TWITTERDAN, TRT WORDL'Ü TAKİP ETMEYEN KULLANICILARA YÖNELİK KISITLAMA VAR'

Twitter'dan TRT World'ü takip etmeyen kullanıcılara yönelik kısıtlama olduğunu kaydeden Özhan, "Örneğin, siz TRT World'ü takip etmiyorsunuz. İlk defa sizin takip ettiğiniz bir kişinin bu twiti paylaştığını görüyorsunuz, bu dikkatinizi çekiyor ve yazıyı okuyorsunuz. Ancak altta bir kutuda 'Bu paylaşım hassasiyetler nedeniyle gizlenmiştir' mealinde bir ifade bulunuyor. Ya basıp izliyorsunuz ya da onu görmeden devam ediyorsunuz. Twitter ve benzeri mecralarda asıl mesajın verildiği, hikayenin anlatıldığı kısım resim ve videolar." diye konuştu.