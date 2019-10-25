Twitter'dan büyük skandal! Terörist Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, büyük bir skandala imza attı. ABD Başkanı Donal Trump'ın da adından sıkça ve övgüyle bahsettiği terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani'nin Twitter hesabı, şirket yönetimi tarafından resmen onaylandı.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan, ayrıca teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist, Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler listesi" kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor. Terörist Şahin'in başında 4 milyon lira para ödülü bulunuyor.

"ABD'NİN BİZE TESLİM ETMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

