HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'dan doğrulandı: Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Twitter'dan doğrulandı: Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Yandex Türkiye ofisinin kapatılacağı iddia edilmişti. İddialara Yandex Türkiye Twitter hesabı yanıt verdi. Bir kullanıcının sorusuyla birlikte Yandex, Türkiye ofisinin kapatılacağını doğruladı.

Twitter'dan doğrulandı: Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Yandex Türkiye 2011 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Google gibi arama motoruna sahip olan Yandex, bunun dışında Yandex Navigasyon ile haritalama, mobil uygulama ve reklamcılık gibi alanlarda da yer alıyor. Yandex Türkiye, operasyonlarını ise İstanbul'da bulunan Yandex Türkiye ofisinden yönetiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bu ofis için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. O iddialara göre Yandex, Türkiye'deki ofisini kapatacaktı. Yandex'ten iddialara dair herhangi bir açıklama gelmezken, Yandex Twitter hesabı iddiaları doğrulayan bir tweet paylaştı.

YANDEX TÜRKİYE, İDDİALARI KABUL ETTİ

Bir Twitter kullanıcısı, ''Yandex Türkiye ofisi kapatılıyor mu?'' sorusunu Yandex resmi hesabına yöneltti. Yandex Türkiye Twitter hesabı ise ''Merhaba, Türkiye ofisimiz kapanacaktır.'' diyerek söz konusu iddiaları doğruladı.

YANDEX TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yandex Türkiye ofisi kapanıyor iddiaları, Yandex Türkiye'nin kapanmayacağını sadece Türkiye'deki operasyonların Moskova'dan yönetileceğini söylüyordu. Nitekim Yandex Twitter hesabı da söz konusu tweette ''Ancak Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir.'' diyerek buna bir nevi açıklık getiriyor. Yani Yandex Türkiye'deki çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Fakat İstanbul'daki ofis artık faaliyette olmayacak.

yandex türkiye ofisi-1

YÜZDE 12.8'LİK PAZAR PAYI VAR

Türkiye arama motoru pazarında Google, yüzde 84'lük pazar payına sahip. Yandex'in ise ülkemizde Ağustos 2020 itibarıyla yüzde 12.8'lik pazar payı bulunuyor. Yandex'in önümüzdeki günlerde Türkiye ofisiyle alakalı daha detaylı bilgiler paylaşması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Exynos 1000 çok güçlü bir yonga olacak
Exynos 1000 çok güçlü bir yonga olacak
Xiaomi Redmi için çok önemli bir adım atıyor
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
Emojilere küçük bir güncelleme geldi
Emojiler güncellendi! İşte hayatımıza girecek yeni emojiler
iOS 14’e gelen Android özellikleri neler?
İşte Android'de bulunan 5 iOS 14 özelliği
Galaxy S21 Ultra batarya sürprizi ile karşımıza çıktı
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
Apple ile alakalı gibi görünen 100'den fazla alan adı tehlike saçıyor!
Apple adını kullanıp tehlike saçıyorlar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.