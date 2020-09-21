Twitter'dan doğrulandı: Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Yandex Türkiye 2011 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Google gibi arama motoruna sahip olan Yandex, bunun dışında Yandex Navigasyon ile haritalama, mobil uygulama ve reklamcılık gibi alanlarda da yer alıyor. Yandex Türkiye, operasyonlarını ise İstanbul'da bulunan Yandex Türkiye ofisinden yönetiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bu ofis için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. O iddialara göre Yandex, Türkiye'deki ofisini kapatacaktı. Yandex'ten iddialara dair herhangi bir açıklama gelmezken, Yandex Twitter hesabı iddiaları doğrulayan bir tweet paylaştı.

YANDEX TÜRKİYE, İDDİALARI KABUL ETTİ

Bir Twitter kullanıcısı, ''Yandex Türkiye ofisi kapatılıyor mu?'' sorusunu Yandex resmi hesabına yöneltti. Yandex Türkiye Twitter hesabı ise ''Merhaba, Türkiye ofisimiz kapanacaktır.'' diyerek söz konusu iddiaları doğruladı.

Merhaba, Türkiye ofisimiz kapanacaktır. Ancak Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir. — Yandex.Türkiye (@YandexComTr) September 20, 2020

YANDEX TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yandex Türkiye ofisi kapanıyor iddiaları, Yandex Türkiye'nin kapanmayacağını sadece Türkiye'deki operasyonların Moskova'dan yönetileceğini söylüyordu. Nitekim Yandex Twitter hesabı da söz konusu tweette ''Ancak Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir.'' diyerek buna bir nevi açıklık getiriyor. Yani Yandex Türkiye'deki çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Fakat İstanbul'daki ofis artık faaliyette olmayacak.