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Twitter'dan Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"

10.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almaktan vazgeçti. Twitter ise 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından vazgeçtiği için Elon Musk'a dava açacağını kaydetti. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal ağın yasal yollara başvurmayı planladığını belirtti. Twitter'ın yaptığı açıklamalar, Elon Musk'a üstü kapalı bir şekilde "mahkemede görüşürüz" mesajı gönderildiği yönünde değerlendirildi.

Twitter'dan Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"

Tesla CEO'su Elon Musk, dünyanın konuştuğu 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasından geçtiğimiz günlerde vazgeçti. İddialara göre Twitter anlaşmanın gereklerine uymadı. Twitter ise Elon Musk'ın kararı üzerine mahkemeye gitmeye hazırlandığını kaydetti.

TWITTER YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın hukuk ekibinin açıklamasından kısa bir süre sonra, sosyal medya hesabından yasal yollları işaret etmişti. Taylor, yaptığı açıklamada Twitter'ın yasal yollara başvurmayı planladığını söylemiş, açılacak davayı kazanacaklarından emin olduklarını da belirtmişti.

Elon Musk Twitter

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"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Ünlü teknoloji sitesi The Verge, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesinden sonra Twitter'ın yaptığı açıklamaları "Mahkemede görüşürüz" mesajı olarak yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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