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Twitter'dan Elon Musk hamlesi: Eşi görülmemiş!

09.06.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter ile Elon Musk arasındaki 44 milyar dolarlık satın alma anlaşması dünyayı sallamıştı. Fakat anlaşmanın akıbeti belirsizliğini koruyor. Son bir rapora göre ise Twitter, endişelerini gidermek için Elon Musk'a eşi görülmemiş bir şekilde platform verilerine erişim yetkisi vermeye hazırlanıyor.

Twitter'dan Elon Musk hamlesi: Eşi görülmemiş!

Twitter’ı satın almak için dünyayı sallayan bir anlaşmaya imza atan Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu. Musk daha sonra Twitter'ı adeta tehdit etmiş ve Twitter'ın sahte hesaplara ilişkin verileri sağlamaması durumunda, şirketi satın almak için verdiği 44 milyar dolarlık teklifi geri çekeceğini kaydetmişti.

ELON MUSK TWİTTER VERİLERİNE ERİŞECEK

Washington Post'un bildirdiğine göre Twitter, bot yani sahte hesaplarla ilgili endişelerini gidermek için Elon Musk'a platform verilerine eşi görülmemiş bir şekilde erişme yetkisi verecek. Musk'ın günlük 500 milyondan fazla tweet'ten oluşan devasa veri akışına erişmesi sağlanacak.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

Konuya yakın bir kaynağın sözlerine bakılırsa, Twitter'ın yönetim kurulu, haftalarca süren bir çıkmazın ardından Elon Musk'ın verilere yönelik taleplerine uymayı planlıyor.

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Bu plan, platformdaki sahte kullanıcı sayısını değerlendirmek için gerekli olduğunu söylediği verilere erişim sağlamadığı takdirde, 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunan Musk ile Twitter arasındaki soğukluğu sona erdirmeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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