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Twitter'dan futbolseverleri çok sevindirecek özellik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2018 08:33 | Son Güncelleme

Twitter'dan futbolseverler için müthiş bir özellik geliyor. Twitter yeni özelliği sayesinde Avrupa'nın öncü futbol liglerinde artık her maçın kilit noktalarını canlı bir şekilde takip edebilecek.

Twitter'dan futbolseverleri çok sevindirecek özellik!

Twitter’da yeni hayata geçen futbola ayrılmış etkinlikli sayfalar sayesinde Premier Lig, İngiliz Şampiyonluğu, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga ligleri için canlı takip artık mümkün.

Sohbete katılmak için belirli bir hashtag kullanmak yerine, etkinlik sayfaları anahtar kelimeler aracılığıyla maça dair bütün Tweetleri bir yerde toplayacak. Herhangi bir maçtan bir saat öncesinde sayfalar canlı yayına geçiş yaparak hayranların sayfanın üst kısmında gerçek zamanda puanları takip edebilmelerini sağlayacak.

twitter-futbol

Futbolseverler iki belirli canlı zaman çizelgesi arasında seçim yapabilecek. ‘Öncü Yorumlar’ penceresi en popüler hesaplardan Tweetler barındırırken (@SkyFootball, @GaryLineker, @ManCity, @Squawka), ‘En Yeni’ penceresinde futbol taraftarları gerçek zamanda maç hakkında bütün Twitter kullanıcıları tarafından yapılan konuşmalara dahil olabilecek.

Twitter’ın ‘Keşfet’ sayfasının altındaki ‘Gündemde Neler Var’ bölümüne inerek veya arama çubuğuna yönelerek bu etkinlik sayfalarını keşfedebilirsiniz. (DHA)

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