Twitter'dan kullanıcı sayısı başarısı

Twitter geçen yıl ABD dışında daha hızlı büyüdü; Uluslararası günlük aktif kullanıcılar, 2020’nin 1. çeyreğinde 133 milyondan son çeyrekte 162 milyona yükseldi ve bu, yüzde 22’lik bir artış sağladı. ABD’de devam eden salgın ve olumlu seçim döngüsü arasında, Twitter’ın başarılı olması şaşırtıcı değil. Şirket, insanların tartışabileceği çok sayıda kutuplaştırıcı olay yaşanmasına rağmen başarılı görünüyor ve 2020‘yi oldukça iyi geçirdiğini belirtiyor.

GELİRLER DE ARTTI

Kullanıcılardaki artış, gelirlerde de bir artış sağladı. Q1 geliri, bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 1.04 milyar dolar oldu ve net gelir 68 milyon dolar oldu. Bir yıl önce Twitter 8 milyon dolar kaybetti, bu yüzden oldukça önemli bir gelişme bekleniyordu.

Twitter, 2020’de yaşadığı daha hızlı kullanıcı büyümesinin, 2021’de de hızlı büyüyeceği anlamına gelmediği konusunda uyarıda bulundu. Şirket, hissedarlara yazdığı mektupta, 2020’deki “pandemiyle ilgili önemli dalgalanmanın” büyümeye yol açmış olabileceğini söyledi. 2021’in geri kalanı için düşük çift haneli kullanıcı büyüme oranları beklenirken, en düşük büyüme önümüzdeki çeyrek için tahmin ediliyor.

Görünüşe göre Twitter’ın kazancı, Donald Trump’ı Ocak ayında yasaklama kararından da zarar görmemiş.

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