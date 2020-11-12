Twitter'dan nasıl video indirilir?

Boş bir vaktinizde Twitter’da gezinirken bir video görüp beğendiniz; ama Twitter’daki video indirme yöntemlerini bilmiyor musunuz? Yazımızda sizler için tüm video indirme seçeneklerinden bahsettik. Hazırsanız işte Twitter için video indirme yöntemleri!
Milyonların kullandığı bir sosyal mecra olan Twitter’da bir video indirmek ve başka sosyal medya platformlarında paylaşılmak istenebilir. Kullanıcılar genel olarak bu konuda sıkıntı yaşıyor. Twitter uygulaması kendi bünyesinde kullanıcılarına fotoğrafları indirme özelliği sunsa da video indirme özelliği vermiyor. Bu da kullanıcıları video indirme sitesi ve programlarına yönlendiriyor. Her ne kadar zor ve uğraştırıcı gibi görünse de aslında Twitter’da video indirmenin pek çok kolay yöntemi var. Video indirmeden önce bu yöntemleri iyice araştırmak gerekiyor. Bahsettiğimiz bu program, site ve uygulamalar sosyal medyadan özelliklede Twitter’dan gönül rahatlığıyla video indirme işlemi yapmanıza olanak sağlıyor. Siz de öncelikli olarak güvenilirliğine bakarak bu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Güvenilirlik burada en önemli hususlardan biridir. Bu tarz site, uygulama ve programlar güvenli olmadığı sürece cihazınıza virüs bulaştırabilir. Bu nedenle bir sıkıntı oluşturmayacağına inandığınız programlar ile video indirme işlemine başlamanız doğru olacaktır.
Video indirme işlemlerinin başında özel olarak hazırlanmış çeşitli uygulamalar bulunur. Özellikle Android cihazlar için indirme işlemini kolaylaştırıcı birçok uygulama vardır. Bu sayede Android cihaza yüklenen uygulamalarla indirme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Google Play’in arama kutusuna “Twitter video indir programı” yazarsanız karşınıza “Twitter Video İndir 2020”, “Download Twitter Videos”, “ Twitter İçin Video İndirici”, “Twitter Videos İndir”, “Video Downloader For Twitter”, “Twitter İçin Video İndirme Programı”, “Tweet Vine Downloader (Twitter Video Downloader)”, “Save Twitter Videos Gif” gibi birbirinden farklı uygulamalar çıkacaktır. Özelliklerine ve puanlarına bakarak bu uygulamalardan birini seçip indirdiğiniz takdirde hem videoları hem de gifleri kolayca telefonunuza indirebilirsiniz.
Twitter’dan video indirmenin bir diğer seçeneği tarayıcıya eklenti ekleyerek video indirme yöntemidir. Bu yöntemde Chrome, Mozilla gibi internet tarayıcılarınıza yükleyeceğiniz eklentilerle hızlı ve güvenli bir şekilde indirme yapabilirsiniz. Özellikle Google Chrome için olan birçok indirme eklentisi bulunuyor.
Çeşitli eklentiler içinden işinizi sorunsuz halledebileceğiniz birkaç eklenti vardır. Onlardan biri “Media Download Manager” isimli eklentidir. Videoları ve sesleri kolay bir şekilde indirmesiyle tanınan eklenti, dosyalarınızı indirmeden önde size önizleme imkanını da veriyor. Bir başka eklenti ise “Online Download Manager”dir. Dosyaları hızlı görüntüleme özelliği vardır. Ayrıca uzantı filtresi özelliğine de sahiptir. Sorunsuz bir şekilde video indirmek isteyenlere özel bir eklenti olan “Folx” temel olarak dosyayı birkaç parçaya böldükten sonra toparlama işlemini gerçekleştiren bir uygulamadır. Ücretsiz olarak kullanılan eklentilerden biri de “Download Manager”dir. Basit bir kullanıma sahip ve karmaşık arayüzlerden oldukça uzaktır. Eş zamanlı indirme gibi özelliklere sahiptir. Bu eklentide duraklatıp tekrar devam ettirme gibi işlemler yapabilirsiniz.
Twitter’daki bir dosyayı indirmek için bir diğer seçenek olan “Flash Video Downloader” eklentisini de kullanabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde çalıştığı için işinizi kolayca halledebilme olanağı sağlar. Çok fazla kullanılan bir diğer eklenti “IDM Integration Module”dir. Bu eklentide dikkat edilmesi gereken şey standart kullanımı ücretli oluşudur. Bunların dışında FlareGet, EagleGet, iDownload Manager, Free Download Manager gibi güvenilir ve sorunsuz çalışan eklentiler de vardır.
Tarayıcınızdan eklenti sayesinde video indirmek istiyorsanız takip edeceğiniz birkaç adım var. Öncelikle indirmek istediğiniz Twitter videosunun tweet bağlantısını kopyalamanız gerekir. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra URL metin kutusuna bu bağlantı yapıştırılır. Farklı şekillerdeki indirme bağlantılarından mp4 indirme bağlantısı seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Mp4 indirme bağlantısı videolar için kullanılan indirme formatıdır. Ses olarak indirmek istediğiniz bir tweet varsa mp3 bağlantı formatını seçmelisiniz. İndirme bağlantısı seçeneğini seçtikten sonra indirmeye yönlendiren bağlantıya tıklayın veya sağa tıklayarak “Farklı Kaydet” butonuna basın. Bu sayede video bilgisayarınıza inmiş olacak. Bilgisayardaki indirilenler bölümünden dosyanızı aratabilirsiniz.
Twitter’dan video indirmek için Android telefonlarda çok sayıda seçenek var. Peki IOS işletim sisteminde video indirmek mümkün mü? Tabii ki Iphone kullanıcıları için de video indirme yöntemi vardır. Fakat Android cihazlara göre biraz daha uğraştırıcıdır. Yine de Iphone cihazlarda da Twitter’dan video indirmek mümkündür. Iphone kullanıcıları Twitter’dan video indirme işlemi yapmak için öncelikle “Documents by Readdle” uygulamasını telefonlarına indirmelidir. Uygulamayı indirip açtıktan sonra Twitter uygulamasına girip indirmek istediğiniz videoya gitmelisiniz. Daha sonra “Paylaş” butonuna basıp “Tweeti paylaşma aracı” ardından da “Bağlantıyı kopyala” butonlarına basmalısınız.
Tüm bunları yaptıktan sonra indirdiğiniz uygulamaya girerek sağ altta bulunan pusula simgesine tıklayıp “Twitter Video Downloader” sitesine gidin. Buradaki kutuya kopyaladığınız bağlantı adresini yapıştırarak kalite seçeneklerini ve nereye kaydetmek istediğinizi seçerek “Done” tuşuna basın. Bu şekilde Iphone cihazınıza Twitter’dan video indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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