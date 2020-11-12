Twitter'dan nasıl video indirilir?

Boş bir vaktinizde Twitter’da gezinirken bir video görüp beğendiniz; ama Twitter’daki video indirme yöntemlerini bilmiyor musunuz? Yazımızda sizler için tüm video indirme seçeneklerinden bahsettik. Hazırsanız işte Twitter için video indirme yöntemleri! Twitter'dan Video İndirilebiliyor mu? Milyonların kullandığı bir sosyal mecra olan Twitter’da bir video indirmek ve başka sosyal medya platformlarında paylaşılmak istenebilir. Kullanıcılar genel olarak bu konuda sıkıntı yaşıyor. Twitter uygulaması kendi bünyesinde kullanıcılarına fotoğrafları indirme özelliği sunsa da video indirme özelliği vermiyor. Bu da kullanıcıları video indirme sitesi ve programlarına yönlendiriyor. Her ne kadar zor ve uğraştırıcı gibi görünse de aslında Twitter’da video indirmenin pek çok kolay yöntemi var. Video indirmeden önce bu yöntemleri iyice araştırmak gerekiyor. Bahsettiğimiz bu program, site ve uygulamalar sosyal medyadan özelliklede Twitter’dan gönül rahatlığıyla video indirme işlemi yapmanıza olanak sağlıyor. Siz de öncelikli olarak güvenilirliğine bakarak bu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Güvenilirlik burada en önemli hususlardan biridir. Bu tarz site, uygulama ve programlar güvenli olmadığı sürece cihazınıza virüs bulaştırabilir. Bu nedenle bir sıkıntı oluşturmayacağına inandığınız programlar ile video indirme işlemine başlamanız doğru olacaktır.

Uygulama İle Twitter’dan Video İndirme Video indirme işlemlerinin başında özel olarak hazırlanmış çeşitli uygulamalar bulunur. Özellikle Android cihazlar için indirme işlemini kolaylaştırıcı birçok uygulama vardır. Bu sayede Android cihaza yüklenen uygulamalarla indirme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Google Play’in arama kutusuna “Twitter video indir programı” yazarsanız karşınıza “Twitter Video İndir 2020”, “Download Twitter Videos”, “ Twitter İçin Video İndirici”, “Twitter Videos İndir”, “Video Downloader For Twitter”, “Twitter İçin Video İndirme Programı”, “Tweet Vine Downloader (Twitter Video Downloader)”, “Save Twitter Videos Gif” gibi birbirinden farklı uygulamalar çıkacaktır. Özelliklerine ve puanlarına bakarak bu uygulamalardan birini seçip indirdiğiniz takdirde hem videoları hem de gifleri kolayca telefonunuza indirebilirsiniz. Eklenti İle Video İndirme Twitter’dan video indirmenin bir diğer seçeneği tarayıcıya eklenti ekleyerek video indirme yöntemidir. Bu yöntemde Chrome, Mozilla gibi internet tarayıcılarınıza yükleyeceğiniz eklentilerle hızlı ve güvenli bir şekilde indirme yapabilirsiniz. Özellikle Google Chrome için olan birçok indirme eklentisi bulunuyor.

Video İndirme Eklentileri Çeşitli eklentiler içinden işinizi sorunsuz halledebileceğiniz birkaç eklenti vardır. Onlardan biri “Media Download Manager” isimli eklentidir. Videoları ve sesleri kolay bir şekilde indirmesiyle tanınan eklenti, dosyalarınızı indirmeden önde size önizleme imkanını da veriyor. Bir başka eklenti ise “Online Download Manager”dir. Dosyaları hızlı görüntüleme özelliği vardır. Ayrıca uzantı filtresi özelliğine de sahiptir. Sorunsuz bir şekilde video indirmek isteyenlere özel bir eklenti olan “Folx” temel olarak dosyayı birkaç parçaya böldükten sonra toparlama işlemini gerçekleştiren bir uygulamadır. Ücretsiz olarak kullanılan eklentilerden biri de “Download Manager”dir. Basit bir kullanıma sahip ve karmaşık arayüzlerden oldukça uzaktır. Eş zamanlı indirme gibi özelliklere sahiptir. Bu eklentide duraklatıp tekrar devam ettirme gibi işlemler yapabilirsiniz. Twitter’daki bir dosyayı indirmek için bir diğer seçenek olan “Flash Video Downloader” eklentisini de kullanabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde çalıştığı için işinizi kolayca halledebilme olanağı sağlar. Çok fazla kullanılan bir diğer eklenti “IDM Integration Module”dir. Bu eklentide dikkat edilmesi gereken şey standart kullanımı ücretli oluşudur. Bunların dışında FlareGet, EagleGet, iDownload Manager, Free Download Manager gibi güvenilir ve sorunsuz çalışan eklentiler de vardır.