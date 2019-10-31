Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

Sosyal medya sitesinin kurucusu yaptığı paylaşımda "Siyasi mesajların muhatabına satın alınarak değil, hak ederek ulaşması gerektiğine inanıyoruz" diyerek aldıkları kararın nedenlerini sıraladı.

Dorsey, kullanıcıların siyasi mesajları bir hesabı ya da yeniden paylaşımı takip etmeye karar verdiklerinde gördüklerini vurguladı. Ödeme yapıldığında ise bu kararın ortadan kalktığı ve mesajın optimize edilerek belli hedef kitlelere yönelik ulaştırıldığını belirten Dorsey, bu karar verme mekanizmasına parayla müdahale edilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

"Internet reklamları son derece güçlü ve reklam verenler için çok etkili bir yol olmasına rağmen, bu güç milyonlarca kişinin hayatını etkileyebilecek oy verme sürecini etkileyebileceği için risk teşkil ediyor. Internet üzerinden siyasi reklamlar medeni tartışma zeminine yeni zorluklar sunuyor. Makine öğrenmesi tabanlı mesajlaşmalar, mikro hedefleme, kontrolsüz yanıltıcı bilgiler ve derin uydurmalar. Hepsi şaşırtıcı hızla büyüyor ve sofistike hale geliyor.