Twitter'dan sahte koronavirüs haberlerine darbe

Bu hesapların arasında, İngiltere’de ünlü bir hastanenin hesabını “taklit” eden sahte bir hesap da yer alıyor. Bu sahte hesapta panik yaratıcı koronavirüs haberleri yayınlanıyor ve ülkenin karantina altına alınması çağrısı yapılıyor.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Bu tür girişimlerin, halk arasında panik yaratarak ciddi ekonomik zararlar yaratmak amacını taşıdığını öne süren İngiliz hükumeti şimdi tüm bu sahte hesapları kapatmak üzere harekete geçti. NHS, yani Ulusal Sağlık Sistemi tarafından takip edilen bu sahte hesaplar için Twitter, Facebook ve Instagram üzerinde klonlarının açıldığı da vurgulanıyor.

İngiltere’de paniğin yayılmasına neden olan Andover Hospital isimli sahte hesabı ise kimin açtığının tespit edilememesi de dikkat çekiyor. Bu hesabı açan kişilerin, profesyonel derecede önlemler alarak kendilerini sakladıklarının altı çiziliyor. Öte yandan, İngiliz sağlık otoritesi NHS’nin bile Twitter’da 800’den fazla sahte hesabı oluşmuş durumda. İngilizler, doğru hesabın “mavi tık” ile işaretlendiğini de hatırlatıyor. İngiltere şimdi, tüm bu sahte haberleri yayanlarla savaşmak için uzman bir ekip görevlendirdiğini de açıkladı.