HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'dan sahte koronavirüs haberlerine darbe

Twitter'dan sahte koronavirüs haberlerine darbe

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Twitter sahte koronavirüs haberleri yapan kişilerin hesaplarını kapatma kararı aldı.

Twitter'dan sahte koronavirüs haberlerine darbe

Bu hesapların arasında, İngiltere’de ünlü bir hastanenin hesabını “taklit” eden sahte bir hesap da yer alıyor. Bu sahte hesapta panik yaratıcı koronavirüs haberleri yayınlanıyor ve ülkenin karantina altına alınması çağrısı yapılıyor.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Bu tür girişimlerin, halk arasında panik yaratarak ciddi ekonomik zararlar yaratmak amacını taşıdığını öne süren İngiliz hükumeti şimdi tüm bu sahte hesapları kapatmak üzere harekete geçti. NHS, yani Ulusal Sağlık Sistemi tarafından takip edilen bu sahte hesaplar için Twitter, Facebook ve Instagram üzerinde klonlarının açıldığı da vurgulanıyor.

İngiltere’de paniğin yayılmasına neden olan Andover Hospital isimli sahte hesabı ise kimin açtığının tespit edilememesi de dikkat çekiyor. Bu hesabı açan kişilerin, profesyonel derecede önlemler alarak kendilerini sakladıklarının altı çiziliyor. Öte yandan, İngiliz sağlık otoritesi NHS’nin bile Twitter’da 800’den fazla sahte hesabı oluşmuş durumda. İngilizler, doğru hesabın “mavi tık” ile işaretlendiğini de hatırlatıyor. İngiltere şimdi, tüm bu sahte haberleri yayanlarla savaşmak için uzman bir ekip görevlendirdiğini de açıkladı.

SAHTE HESAPLAR BİYOLOJİK SİLAH TARTIŞMALARINI TETİKLEDİ

Coronavirüs hakkında yayılan “komplo teorisi” açıklamalardan biri de, virüsün dünyadaki ticaret savaşlarında aynı cephede yer alan Çin ve İngiltere’ye zarar vermek amacıyla geliştirilen bir biyolojik silah olduğunu söylüyor. İngiltere’yi karıştırmak için bu kadar yoğun bir “sahte hesap” saldırısının da düzenlemesi, bu tür komplo teorisi iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olabilir mi?

Instagram şifre kırma (2020)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
iOS 14'te rastlandı: Apple yenisini üretecek!iOS 14'te rastlandı: Apple yenisini üretecek!
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ingiltere Twitter sahte hesap NHS

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi!

Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi!

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu: NEX 3S 5G

Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı!

OPPO Find X2 Pro rekor üstüne rekor kırıyor

Geçtiğimiz hafta tanıtıldı! Rekor üstüne rekor kırıyor

En iyi giriş seviyesi telefonlar hangileri?

İşte uygun fiyatlı en iyi telefonlar

iOS 14 ile gelecek yenilikler belli oldu

İşte iPhone'ların yeni özellikleri

Bir bunu üretmemişti: Xiaomi şimdi de bulaşık makinesi üretti!

Xiaomi bu kez akıllı telefon üretmedi!

iOS 14'te rastlandı: Apple'dan kulak üstü kulaklık geliyor!

iOS 14'te rastlandı: Apple yenisini üretecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.