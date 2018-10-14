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Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olay sosyal medyayı resmen salladı. Ceketi tellere takılan gencin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Bornova Belediyesi'ni harekete geçirirken, belediyeye ait kurtarma ekipleri gencin ceketini operasyonla kurtardı.

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

Olay İzmir'in Bornova ilçesinde 9 Ekim tarihinde meydana geldi. Can Osman Aksoy isimli genç ev arkadaşından evden çıkarken unuttuğu ceketini camdan atmasını istedi. Ev arkadaşının attığı ceket telefon tellerine takıldı. Ceketi takıldığı yerden alamayan Aksoy ilginç bir yönteme başvurarak twitter hesabından Bornova Belediyesinden yardım istedi.

Bornova Belediyesine twitter üzerinden ‘Evden çıkarken ceketimi unutmuşum, arkadaşıma balkondan at dedim, atmaz olaydı. Telefon kablosuna takıldı. En sevdiğim ceketimi kurtarın lütfen' diye yazdı. Aksoy'un bu isteği karşılıksız kalmadı. Bornova Belediyesine ait resmi twitter hesabından Aksoy'a hemen geri dönüş yapılarak kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi. Bunun üzerine Aksoy açık adresini yazarak ekipleri beklemeye başladı.

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Kısa bir süre sonra yazılan adrese gelen ekipler Aksoy'un ceketini takıldığı tellerden kurtararak sahibine teslim etti. O anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Aksoy Bornova Belediyesine yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Konuyla ilgili konuşan Aksoy, “Ben 2 sene önce mezun oldum. Arkadaşımla birlikte Bornova'da yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün akşam evden çıktım. Hava soğuktu ben de ceketimi evde unutmuştum. Ev arkadaşımı arayarak ceketimi camdan aşağı atmasını istedim. Arkadaşım attı ama ceket tellere takıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ceket bir gün boyunca orada durdu. Gelen geçen herkes ceketime bakıyordu. Ben de ceketimi oradan almak istiyordum. Belediyede çalışan bir arkadaşımdan yardım istedim ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ben de daha önce Bornova Belediyesinin vatandaşa sosyal medya üzerinden geri dönüş yaptığını görmüştüm. Hemen sosyal medya hesabımdan onlardan yardım istedim ve anında bana geri dönüş yaptılar. Bu kadar erken döneceklerini tahmin etmiyordum. Kurtarma ekipleri gelip ceketimi kurtararak bana verdi. Hepsine duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)


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