Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

Konuyla ilgili konuşan Aksoy, “Ben 2 sene önce mezun oldum. Arkadaşımla birlikte Bornova'da yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün akşam evden çıktım. Hava soğuktu ben de ceketimi evde unutmuştum. Ev arkadaşımı arayarak ceketimi camdan aşağı atmasını istedim. Arkadaşım attı ama ceket tellere takıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ceket bir gün boyunca orada durdu. Gelen geçen herkes ceketime bakıyordu. Ben de ceketimi oradan almak istiyordum. Belediyede çalışan bir arkadaşımdan yardım istedim ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ben de daha önce Bornova Belediyesinin vatandaşa sosyal medya üzerinden geri dönüş yaptığını görmüştüm. Hemen sosyal medya hesabımdan onlardan yardım istedim ve anında bana geri dönüş yaptılar. Bu kadar erken döneceklerini tahmin etmiyordum. Kurtarma ekipleri gelip ceketimi kurtararak bana verdi. Hepsine duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)



