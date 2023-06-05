HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'dan yaşanabilecek karışıklıklara çözüm geldi! Artık görülebiliyor

Twitter'dan yaşanabilecek karışıklıklara çözüm geldi! Artık görülebiliyor

05.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, ücretli mavi tik satışıyla sık sık gündem olmuştu. Birçok kullanıcı ise Twitter Blue abonesi olup mavi tik satın alanlarla, gerçekten onaylı hesaplar arasında karışıklık yaşandığına dair eleştirilerini dile getirmişti. Şimdi, Twitter'dan bu karışıklıklara son vermek adına olsa gerek, yeni ve dikkat çekici bir adım geldi.

Twitter'dan yaşanabilecek karışıklıklara çözüm geldi! Artık görülebiliyor

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformu Twitter, son aylarda teknoloji gündeminde yer alan birçok haberin öznesi oldu. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Musk'ın mavi tik olarak bildiğimiz doğrulama rozetini, Twitter Blue abonelik sistemine entegre ederek satmasıydı. Kimileri bu adımı eleştirdi, kimileri de Twitter'ın para kazanmak için bulduğu en ideal çözümlerden biri olarak gördü. Fakat birçok kullanıcı, mavi tik satışının başlamasıyla mavi tikini parayla satın alan hesaplarla, gerçek onaylı hesaplar arasında karışıklık yaşandığına dair endişelerini dile getirdi. Bu konuda bazı adımlar atsa da, Twitter'ın şimdi tüm bu karışıklıklara son vermek adına yeni bir çözüm getirdiği görüldü.

ARTIK TARİH GÖRÜLEBİLİYOR

Twitter'ın web sitesi ve mobil uygulamasında görüldüğü kadarıyla artık Twitter’da hesapların mavi tik aldığı tarih artık görülebiliyor.

mynet1

Bunun için hesabın profiline girip mavi tikine tıklamak yeterli oluyor.

mynet2

Böylece kişinin mavi tikini geçmişte aldıysa gerçek onaylı hesap olduğu çıkarımında da bulunulabiliyor.

Twitter'da istifa şoku! Twitter'da istifa şoku!

Bu son derece önemli, yeni ve dikkat çekici bir çözüm olsa da Twitter'ın bu konuyla ilgili yeni adımlar atması gerektiğine dair yine de bazı düşünceler bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müzik dinlemenin ötesine geçin! Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde, kaçırmayınMüzik dinlemenin ötesine geçin! Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde, kaçırmayın
'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi
'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...
Anahtar Kelimeler:
Twitter

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Tam 170 hayvan...

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Tam 170 hayvan...

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.