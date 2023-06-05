Twitter'dan yaşanabilecek karışıklıklara çözüm geldi! Artık görülebiliyor

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformu Twitter, son aylarda teknoloji gündeminde yer alan birçok haberin öznesi oldu. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Musk'ın mavi tik olarak bildiğimiz doğrulama rozetini, Twitter Blue abonelik sistemine entegre ederek satmasıydı. Kimileri bu adımı eleştirdi, kimileri de Twitter'ın para kazanmak için bulduğu en ideal çözümlerden biri olarak gördü. Fakat birçok kullanıcı, mavi tik satışının başlamasıyla mavi tikini parayla satın alan hesaplarla, gerçek onaylı hesaplar arasında karışıklık yaşandığına dair endişelerini dile getirdi. Bu konuda bazı adımlar atsa da, Twitter'ın şimdi tüm bu karışıklıklara son vermek adına yeni bir çözüm getirdiği görüldü.

ARTIK TARİH GÖRÜLEBİLİYOR

Twitter'ın web sitesi ve mobil uygulamasında görüldüğü kadarıyla artık Twitter’da hesapların mavi tik aldığı tarih artık görülebiliyor.

Bunun için hesabın profiline girip mavi tikine tıklamak yeterli oluyor.

Böylece kişinin mavi tikini geçmişte aldıysa gerçek onaylı hesap olduğu çıkarımında da bulunulabiliyor.

Bu son derece önemli, yeni ve dikkat çekici bir çözüm olsa da Twitter'ın bu konuyla ilgili yeni adımlar atması gerektiğine dair yine de bazı düşünceler bulunuyor.

