Twitter depreminde yeni bilanço: Sekiz hesabın özel verisi tehlikede!

Twitter hack saldırısının yankıları hala sürüyor. Tarihin en büyük hacker saldırılarından biri olarak kabul edilen saldırıda Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Apple ve Uber gibi isimlerin Twitter hesapları birer birer hackerların eline geçti. Hesaplar aracılığıyla takipçilerden para ve bitcoin isteyen hacker'lar, yüz binlerce dolar toplayarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ise Twitter, araştırmalar yapmaya başladı hatta bu araştırmalara FBI dahi katıldı. Bu araştırmalar sonucunda Twitter yeni bilgilere ulaştı. Ancak ulaşılan yeni bilgiler pek iç açıcı gözükmüyor.

Twitter tarafından ortaya çıkartılan yeni bilgilere göre, hack saldırısında ele geçirilen hesapların toplam sayısı 130. 130 hesabın 45'inin şifresi ise hacker'lar tarafından değiştirilmiş. Bunlardan bazılarının ise maalesef özel verileri indirilmiş. Twitter bu hesapların sekiz ile sınırlı olduğunu ve herhangi bir mavi tike sahip olmadıklarını, yani normal kullanıcılar olduğunu söylüyor.

There is a lot speculation about the identity of these 8 accounts. We will only disclose this to the impacted accounts, however to address some of the speculation: none of the eight were Verified accounts.