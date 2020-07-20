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Twitter depreminde yeni bilanço: Sekiz hesabın özel verisi tehlikede!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Twitter'da yaşanan tarihi hack olayının arkasından endişe verici yeni bir açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre Twitter hack saldırısından etkilenen 8 hesabın özel bilgileri artık üçüncül kişilerin elinde.

Twitter depreminde yeni bilanço: Sekiz hesabın özel verisi tehlikede!

Twitter hack saldırısının yankıları hala sürüyor. Tarihin en büyük hacker saldırılarından biri olarak kabul edilen saldırıda Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Apple ve Uber gibi isimlerin Twitter hesapları birer birer hackerların eline geçti. Hesaplar aracılığıyla takipçilerden para ve bitcoin isteyen hacker'lar, yüz binlerce dolar toplayarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ise Twitter, araştırmalar yapmaya başladı hatta bu araştırmalara FBI dahi katıldı. Bu araştırmalar sonucunda Twitter yeni bilgilere ulaştı. Ancak ulaşılan yeni bilgiler pek iç açıcı gözükmüyor.

SEKİZ TWİTTER HESABININ ÖZEL VERİLERİNİ ALMIŞLAR

Twitter tarafından ortaya çıkartılan yeni bilgilere göre, hack saldırısında ele geçirilen hesapların toplam sayısı 130. 130 hesabın 45'inin şifresi ise hacker'lar tarafından değiştirilmiş. Bunlardan bazılarının ise maalesef özel verileri indirilmiş. Twitter bu hesapların sekiz ile sınırlı olduğunu ve herhangi bir mavi tike sahip olmadıklarını, yani normal kullanıcılar olduğunu söylüyor.

TWİTTER ÇALIŞANLARI İKNA EDİLDİ

Twitter saldırının gerçekleşme sürecine dair de bazı kanıtlar buldu. Bu kanıtlara göre, tıpkı tahmin edildiği üzere şirket içindeki bazı çalışanlar, 'bazı eylemlerde' bulunmaya ikna edildi. Bu sayede hacker'lar Twitter yönetici paneline giriş yapabildi. New York Times bir haberinde ise hacker'ların söz konusu bilgileri Twitter'ın özel mesajlaşma uygulamasındaki bir paylaşım yoluyla elde edildiğini paylaştı.

'İSTEDİĞİNİZ TWİTTER HESABINI ÇALABİLİRİM' MESAJI

Siber güvenlik uzmanları ise saldırıdan 2 gün önce hacker'ların hesaplara erişebildiği düşüncesinde. Bu düşüncelerinin kaynağı saldırıdan tam da 2 gün önce bir forumda ortaya çıkan ''istediğiniz Twitter hesabını çalabilirim'' mesajı. Güvenlik uzmanları bunun güçlü bir kanıt olduğunu savunuyor ancak bunların hiçbiri Twitter tarafından teyit edilmiş değil. Twitter araştırmalarının devam ettiğini söylemek ve iç sistemlerindeki zaafiyet yüzünden özür dilemek ile yetiniyor.

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