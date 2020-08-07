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Twitter Devlet Bağlantılı Basını Etiketliyor

07.08.2020 00:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu, devlet bağlantılı medya kuruluşlarını etiketleyeceğini açıkladı. Rusya’nın Sputnik ve RT yayın organları ile Çin’in Xinhua Haber Ajansı bu kuruluşlar arasında

Twitter Devlet Bağlantılı Basını Etiketliyor

Sosyal medya platformu Twitter, devlet bağlantılı medya kuruluşlarının ve üst düzey kadrolarının hesaplarını etiketleyeceğini açıkladı. Rusya’nın Sputnik ve RT yayın organlarıyla Çin’in Xinhua Haber Ajansı bu kuruluşlar arasında.

Twitter’dan yapılan yazılı açıklamada, bu medya kuruluşlarının hesaplarının ya da hesaplardan paylaşılan içeriklerin kullanıcılara öneri olarak sunulmayacağı da vurgulandı.

Twitter devlet bağlantılı medya kuruluşunu, ‘’devletin mali kaynaklar ya da siyasi baskı aracılığıyla editoryal denetim kurduğu ya da yayın ve dağıtım üzerinde kontrola sahip olduğu kuruluşlar’’ olarak tanımlandı. Açıklamada, “Bağımsız medyanın aksine devlet bağlantılı basın, haber ve yayınlarını sık sık siyasi bir gündem gütmek amacıyla kullanır. İnsanların, medya kuruluşuna ait bir hesabın doğrudan ya da dolaylı olarak bir devletle bağlantılı olup olmadığını bilme hakkına sahip olduğu görüşündeyiz” denildi.

Twitter, devletlerin finanse ettiği ancak editoryal bağımsızlığa sahip olan Amerikan yayın kuruluşu NPR ya da İngiliz yayın kuruluşu BBC gibi kuruluşların etiketlenmeyeceğini belirtti. Şirketin sözcüsü, etiketlenecek medya kuruluşlarının listesini vermedi; ancak listede Amerika’dan bir medya kuruluşunun bulunmadığını doğruladı.

Devletleri temsil eden hesaplar da etiketlenecek

Twitter yeni uygulama kapsamında, devletleri yurtdışında temsil eden dışişleri bakanları, resmi sözcüler gibi üst düzey yetkililerin hesaplarının da etiketleneceğini açıkladı. Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanlığı (Elysee Sarayı), İngiltere Başbakanlığı (Downing Street) ve Kremlin etiketlenecek resmi hesaplar arasında.

Devletlere ait resmi hesapların ve yetkililerin etiketlenmesi uygulamasına ilk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin dahil edileceği belirtildi. Etiketleme uygulamasının, sürecin daha kolay yürütülmesi amacıyla ilk aşamada bu ülkelerle sınırlı tutulacağı; ancak daha sonra bu listenin genişleyebileceği kaydedildi.

Devlet ve hükümet başkanlarının kişisel hesaplarınınsa etiketlenmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, “Kullanıcıların bir başka ülkeye ilişkin jeopolitik konuları değerlendiren bir hesap gördüklerinde, bu hesabın hangi devletle bağlantılı olduğunu görmesi ve bu hesapların kimleri temsil ettiği konusunda bilgi sahibi olması açısından, bu uygulamanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Facebook da Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, devlet kontrolundaki medya kuruluşlarının yayımladığı içerik ve reklamları etiketlemeye başlayacağını açıklamıştı.

ABD’de bütçesi Kongre onayına tabi olan ve yasa gereği editoryal bağımsızlığı bulunan Voice of America, Facebook’un bu kararının ardından yapılan yazılı açıklamada, “kamu hizmeti veren medya kuruluşlarının devlet kontrolundaki medya kuruluşlarından ayrı tutulmasını” memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

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