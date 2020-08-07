Twitter Devlet Bağlantılı Basını Etiketliyor

Sosyal medya platformu Twitter, devlet bağlantılı medya kuruluşlarının ve üst düzey kadrolarının hesaplarını etiketleyeceğini açıkladı. Rusya’nın Sputnik ve RT yayın organlarıyla Çin’in Xinhua Haber Ajansı bu kuruluşlar arasında.

Twitter’dan yapılan yazılı açıklamada, bu medya kuruluşlarının hesaplarının ya da hesaplardan paylaşılan içeriklerin kullanıcılara öneri olarak sunulmayacağı da vurgulandı.

Twitter devlet bağlantılı medya kuruluşunu, ‘’devletin mali kaynaklar ya da siyasi baskı aracılığıyla editoryal denetim kurduğu ya da yayın ve dağıtım üzerinde kontrola sahip olduğu kuruluşlar’’ olarak tanımlandı. Açıklamada, “Bağımsız medyanın aksine devlet bağlantılı basın, haber ve yayınlarını sık sık siyasi bir gündem gütmek amacıyla kullanır. İnsanların, medya kuruluşuna ait bir hesabın doğrudan ya da dolaylı olarak bir devletle bağlantılı olup olmadığını bilme hakkına sahip olduğu görüşündeyiz” denildi.

Twitter, devletlerin finanse ettiği ancak editoryal bağımsızlığa sahip olan Amerikan yayın kuruluşu NPR ya da İngiliz yayın kuruluşu BBC gibi kuruluşların etiketlenmeyeceğini belirtti. Şirketin sözcüsü, etiketlenecek medya kuruluşlarının listesini vermedi; ancak listede Amerika’dan bir medya kuruluşunun bulunmadığını doğruladı.